Мобилизация, отставка Залужного и наступление на Харьков: ключевые тезисы из нового интервью Сырского

Сейчас ситуация на фронте сложная, но в последнее время количество возвращенных позиций Силами обороны превышает количество утраченных. Главнокомандующий отмечает, что командование не планирует проводить мобилизацию 500 тысяч граждан, а бойцы ВСУ научились мастерски применять западное вооружение на фронте.

ВС РФ продолжают пытаться наступать на Купянском направлении и на Лиман, создавая угрозы для Ямполя и Северска. Также тяжелой остается ситуация на Авдеевском направлении. О боях на передовой, количестве пленных в Авдеевке, потерях России и отставке Залужного рассказал в интервью изданию "Укринформ" главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

О ситуации на фронте сейчас

По словам главнокомандующего ВСУ, ситуация на фронте сейчас сложная, но в последнее время количество возвращенных позиций Силами обороны превышает количество потерянных.

"Врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, его территориальные достижения, если они и есть, то имеют тактическое значение. Эту ситуацию мы контролируем", — сказал Сырский.

Он добавил, что ВС РФ и дальше наращивают усилия и имеют численное преимущество в личном составе и значительно нарастили активность авиации. Преимущество врага по выпущенным боеприпасам составляло соотношение около 6:1.

"Но мы научились воевать не количеством боеприпасов, а мастерством применения того оружия, которое есть. Кроме того, мы максимально используем преимущество в средствах беспилотной авиации. Хотя враг пытается нас догнать в этом эффективном виде оружия. На определенных участках фронта нам удалось выровнять ситуацию по артиллерии, и это сразу сказалось на обстановке в целом", — сказал главнокомандующий.

О потерях ВС РФ

По информации Александра Сырского, только за февраль-март этого года (по состоянию на 26 марта) ВС РФ потеряли более 570 танков, около 1430 ББМ, почти 1680 артиллерийских систем и 64 системы ПВО.

Также генерал-полковник добавил, что удалось снизить активность врага в воздухе благодаря мастерству украинских подразделений ПВО. Только за 10 дней февраля они сбили 13 самолетов противника, в том числе сразу 2 стратегически важных самолета наблюдения и управления А-50 ДРЛВ.

"В то же время Силы обороны Украины удерживают под контролем главные высоты и районы обороны. Наша цель — не допустить потери своей территории, максимально истощить противника, нанести ему наиболее возможные потери, сформировать и подготовить резервы для проведения наступательных действий. Так что с мастерством личного состава у нас все в порядке. Надеемся получить от партнеров большее количество средств ПВО и главное — ракет к ним", — сказал Сырский.

О мобилизации

Как рассказал Сырский, после проведения аудита определенных военных подразделений командование украинских Вооруженных сил пересмотрели потребность в мобилизации. Она, скорее всего, не будет превышать 500 тысяч человек.

Главнокомандующий заверил, что в Украине есть достаточное количество готовых людей для защиты Родины.

"Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах", — заявил главнокомандующий ВСУ.

По его заявлению, сейчас проводится пересмотр численности определенных военных подразделений, которые не участвуют в боевых действиях, на основе аудита их деятельности. Этот шаг даст возможность уволить тысячи военнослужащих и перераспределить их в боевые части.

О бойцах, которые попали в плен в Авдеевке

Во время боев за Авдеевку Донецкой области и последующего отхода из города Сил обороны Украины 25 украинских военных попали в российский плен, сказал Сырский.

Он отметил, что украинские защитники были вынуждены отступить из Авдеевки, чтобы избежать окружения по нескольким причинам. Среди них были значительное преимущество ВС РФ, постоянные бомбардировки авиации, которые нарушили целостность обороны, и нехватка боеприпасов. Это не позволило в таких условиях вести эффективную контрбатарейную борьбу, поэтому во избежание окружения украинских подразделений в городе, было принято решение об отходе из Авдеевки.

При этом, по его словам, за все время боев в плен попали лишь 25 служащих ВСУ, а не тысячи солдат, как это распространяет российская пропаганда.

"К сожалению, во время этих боев 25 украинских военнослужащих попали в российский плен. Это — война... Российские пропагандисты пытаются использовать различные видео с пленными украинскими воинами для дискредитации Сил обороны Украины, психологического давления и распространения паники среди украинцев", — подчеркнул Сырский.

О возможном наступлении РФ на Харьков

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уверен, что если ВС РФ захотят еще раз наступать на Харьков, то он станет для них роковым городом. Он отметил, что командование обрабатывает всю информацию о подготовке оккупантов к наступлению и принимает все меры для адекватного реагирования на такую вероятность.

Сейчас, по словам Сырского, проводится большой комплекс работ по укреплению границ и позиций и проводится планирование применения ВСУ в случае наступления.

Сырский отметил, что военные уже имеют опыт боевых действий в Харьковской области, в частности удалось "просчитать" врага и деоккупировать значительную часть региона.

"Именно тогда произошел масштабный обвал российского фронта. Если россияне двинутся туда снова, Харьков станет для них роковым городом", — пояснил Сырский.

Об отставке Залужного

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что генерала Валерия Залужного уволили с должности по "веским причинам", а у военных принято выполнять, а не обсуждать приказы.

"Если у Президента страны, Верховного Главнокомандующего, были причины для такой замены, особенно во время активной фазы войны, — это значит, что эти причины — весомые", — сказал Александр Сырский.

Он добавил, что они с Залужным работали бок о бок в самые тяжелые времена еще до 24 февраля 2022 года и пожелал ему успехов на новой должности.

О будущем

Как отметил главнокомандующий ВСУ, для него важно сохранить людей, а также, чтобы в обществе не было раздора.

"Железо" можно восстановить, а людей, погибших уже не вернешь. Россия никогда не сможет победить нас на поле боя, пока украинцы сохраняют единство и силу духа. Если тратить энергию и силы на пустые политические споры друг с другом, — это путь даже не к поражению, а к гибели", — сказал генерал-полковник.

По его мнению, сейчас снова настало время, чтобы страна превратилась в крепкий, единый кулак.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, как Украина получит преимущество в дронах над ВС РФ. По его словам, отдельный акцент стоит на подготовке специалистов по радиоэлектронной борьбе, БпЛА, автоматизированных систем управления.

Ранее Сырский рассказал о "наиболее эффективном способе ведения обороны". Речь идет об уничтожении техники и штурмовиков из артиллерии, совмещенное с действиями бронегрупп, применением беспилотников и защитой РЭБ.