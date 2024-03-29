"Трясло от взрывов": военный рассказал, как ВСУ противостояли "вагнеровцам" в Бахмуте

По словам бойца Павла Палиса "Хантера", чтобы избежать угрозы окружения, во второй половине мая 2023 года командование ВСУ постепенно начало отводить войска из Бахмута на новые позиции.

Бои в Бахмуте Донецкой области были одними из самых тяжелых с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Взрывы в городе были каждые 2-3 минуты, а вражеских атак было по несколько десятков каждый день. Об этом рассказал военный Павел Палиса "Хантер" в интервью изданию "Украинская правда".

По его словам, в конце января 2023 года "Хантер" был повышен и назначен командиром знаменитой 93-й отдельной мотострелковой бригады "Холодный Яр". Обычно такие должности занимали генералы, руководящие военными операциями на более высоких стратегических уровнях. Однако для "Хантера" это повышение означало отправку в самое пекло — в город Бахмут.

Он рассказал, что на этом направлении постоянно звучали взрывы, а нападения противника повторялись десятки раз ежедневно.

"В январе мне казалось, что мы продержимся до конца месяца", — рассказывал комбриг.

Однако фактически украинским защитникам удалось удержать город еще четыре месяца — до конца мая. В это время лидер частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин массово привлекал российских заключенных для атак и обстреливал город артиллерией.

"Иногда у нас сам штаб трясло от взрывов рядом", — рассказал военный.

По его словам, он впервые посетил Бахмут в 2014 году и помнит, как красив был этот город в то время.

"Он был совсем не депрессивный. Теперь он разрушен до основания. Сейчас борьба ведется за каждую многоэтажку, а иногда — за каждый подъезд", — говорил Палиса в одном из интервью в августе 2023 года.

Кроме этого, Хантер вспомнил успешную операцию, связанную с захватом позиций "сил Вагнера" в конце февраля 2023 года в районе Мариупольского кладбища, что на южных окраинах Бахмута. Этот штурм возглавил ротный с позывным "Черепаха".

"Две небольшие штурмовые группы по шесть бойцов каждая за счет качественной подготовки и внезапной атаки выбили значительно превосходящих россиян. У тех окопов все было усеяно трупами россиян, их обмороженные тела ребята складывали на бруствер", — рассказал Палиса.

Несмотря на непрекращающиеся обстрелы и мясные штурмы со стороны ЧВК "Вагнер", бойцы бригады удерживали захваченную вражескую позицию в течение месяца.

В конце мая 2023 года, чтобы предотвратить угрозу окружения, командование ВСУ начало постепенно выводить свои войска из Бахмута на новые позиции. По словам Хантера, на это направлении воевали не просто отдельные бригады или батальоны, а целые коллективы.

Напомним, 26 марта офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации продолжают штурмовать позиции ВСУ, тогда как основные усилия направлены на Богдановку Донецкой области. Кроме этого, враг нацелился еще на несколько поселков.

А 20 марта российскую колонну с пехотой гарнизон города Северск уничтожил за 60 минут. Они двинулись по грунтовой дороге. В колонне находилось 6 единиц бронетехники, танки и БМП. Технику уничтожили, а пехоту врага ликвидировали.