Воздушные силы ВСУ уничтожили командный пункт противника под Херсоном (видео)

Украиские летчики нанесли авиаудар управляемой бомбой. Эксперты предположили, что это была или AASM 250 HAMMER французского производства или же американская JDAM.

Фронтовая авиация Вооруженных сил Украины уничтожила место дислокации российских операторов БПЛА, а также базу расположения личного состава ВС РФ на Херсонском направлении. Для нанесения удара украинские воздушные силы применили высокоточную управляемую авиабомбу. Соответствующее видео 28 марта опубликовал украинский военный Роберт Бровди с позывным "Мадяр".

Обозреватели "Милитарного" пишут, что командный пункт и база размещения оккупантов в Казачьих Лагерях обнаружили украинские военные. Благодаря средствам аэроразведки было зафиксировано передвижение противника, который подвозил продовольствие. Это говорило о том, что россияне использовали дом длительное время.

"Большой частный дом с подвалом российские захватчики использовали для собственных нужд, чтобы противодействовать украинским защитникам", — отметили журналисты.

Для выполнения боевой задачи по уничтожению вражеской цели были задействованы БПЛА и дроны-камикадзе, однако подвал оставался невредим, что позволяло противнику продолжать его использовать. Таким образом, для уничтожения пункта управления украинские силы решили применить управляемую авиабомбу — предположительно AASM 250 HAMMER французского производства или же американскую JDAM.

В результате авиаудара дом был полностью уничтожен. Судя по кадрам также был разрушен и подвал, где находился личный состав ВС РФ.

Напомним, 29 марта командир взвода 1-го десантно-штурмового батальона 95-й ОШБР ВСУ Станислав Краснов рассказал, что в настоящее время ситуация на Лиманском направлении остается напряженной. Противник сконцентрировался на селе Терны и пытается его захватить, но Силам обороны на определенных участках удается контратаковать.