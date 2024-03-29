Разведка РФ работает активно: в Минэнерго призвали украинцев молчать о последствиях атак

Профильное министерство отмечает, что противник усилил массированные обстрелы инфраструктуры, что несет большую угрозу для страны. В связи с этим властям, представителям СМИ и обычным гражданам не стоит публично рассказывать о масштабах разрушений.

Нельзя разглашать детальную информацию касаемо последствий российских обстрелов, ведь это несет еще большую угрозу со стороны противника. Такое предупреждение опубликовано на странице Министерства энергетики в социальной сети Facebook.

В ведомстве отметили, что их обращение направлено к представителям всех органов государственной власти, местного самоуправления, государственных и частных предприятий, представителям средств массовой информации, экспертам и просто украинцам. Ситуация в стране действительно опасная и противник активизировал массированные удары по объектам энергетической системы.

В связи с этим в Министерстве энергетики просят о следующем:

не озвучивать публично детальную информацию о последствиях удара;

не называть конкретные объекты, которые могли пострадать;

не представлять детали о конкретных объектах вместе с местоположением, где и был зафиксирован террор ВС РФ;

не уточнять количество попаданий и непосредственно места;

не предоставлять информацию в конкретных цифрах и показателях касаемо отключений, дефицита электроэнергии и так далее.

Все вышеперечисленные вещи, как считают в ведомстве, могут помочь россиянам планировать дальнейшие обстрелы.

"Разглашение такой информации является очень большой угрозой, ведь вражеская разведка активно работает по открытым источникам информации. НЕ предоставляйте врагу ценной информации, которую он обязательно будет использовать для дальнейшего координирования своих действий и планирования новых атак", — подытожили в Министерстве энергетики.

В Министерстве энергетики призвали не делиться информацией о последствиях атак Фото: Скриншот

Напомним, 29 марта сообщалось, что в ВСУ рассказали о подготовке к массированной атаке со стороны РФ. Спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк поделилась, что перед непосредственным обстрелом противник проводит разведку. Накануне террора 29 марта оккупанты запустили максимальное количество разведывательных беспилотников.