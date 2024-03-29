Сначала ведут разведку: в ВСУ рассказали о подготовке к массированной атаке со стороны РФ

По словам спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк, перед атакой 29 марта оккупанты задействовали максимальное количество разведывательных беспилотников.

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29 марта Вооруженные силы Российской Федерации совершили массированную ракетную атаку на территорию Украины, а перед этим провели аэроразведку. Об этом в эфире национального телемарафона рассказала спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Она отметила, что в течение ночи вражеская атака сосредоточилась на Юге с использованием дронов-камикадзе типа "Шахед".

Гуменюк также подчеркнула, что под обстрелом снова оказались энергетические объекты и критическая инфраструктура, отметив, что российские военные стремились поразить как можно больше таких объектов.

По данным ОК "Юг", что перед массированной атакой противник активно осуществлял разведку. Гуменюк отметила, что оккупанты задействовали максимальное количество разведывательных беспилотников.

"Мы насчитали 140 разведчиков в нашей зоне ответственности. Это еще раз подчеркивает, что нам нужны средства радиоэлектронной борьбы, так как враг не может эффективно действовать без них и осуществлять массированные атаки", — отметила Гуменюк.

Она также подчеркнула, что украинские защитники успешно противодействуют российским дронам на Юге.

Гуменюк добавила, что даже сами оккупанты в своих телеграмм-каналах жалуются на то, что не каждый разведывательный дрон способен преодолеть даже половину пути до Днепра из-за систем радиоэлектронной борьбы.

"Это (РЭБ. — Ред.) действительно мощная защита и для гражданского населения", — добавила Гуменюк.

Напомним, утром 29 марта Вооруженные силы Российской Федерации совершили массированный ракетный обстрел территории Украины. Российские оккупанты атаковали территорию Украины "Кинжалами" и крылатыми ракетами. Взрывы прогремели в Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

По данным командования, россияне выпустили 99 ракет и ударных БПЛА типа Shahed. Силам обороны удалось перехватить и уничтожить 84 воздушные цели.