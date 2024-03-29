Спочатку ведуть розвідку: у ЗСУ розповіли про підготовку до масованої атаки з боку РФ

За словами спікера Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, перед атакою 29 березня окупанти задіяли максимальну кількість розвідувальних безпілотників.

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29 березня Збройні сили Російської Федерації здійснили масовану ракетну атаку на територію України, а перед цим провели аеророзвідку. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що протягом ночі ворожа атака зосередилася на Півдні з використанням дронів-камікадзе типу "Шахед".

Гуменюк також наголосила, що під обстрілом знову опинилися енергетичні об'єкти та критична інфраструктура, зазначивши, що російські військові прагнули вразити якомога більше таких об'єктів.

За даними ОК "Південь", що перед масованою атакою противник активно здійснював розвідку. Гуменюк зазначила, що окупанти залучили максимальну кількість розвідувальних безпілотників.

"Ми нарахували 140 розвідників у нашій зоні відповідальності. Це ще раз підкреслює, що нам потрібні засоби радіоелектронної боротьби, бо ворог не може ефективно діяти без них і здійснювати масовані атаки", — зазначила Гуменюк.

Вона також підкреслила, що українські захисники успішно протидіють російським дронам на Півдні.

Гуменюк додала, що навіть самі окупанти у своїх телеграм-каналах скаржаться на те, що не кожен розвідувальний дрон здатен подолати навіть половину шляху до Дніпра через системи радіоелектронної боротьби.

"Це (РЕБ. — Ред.) дійсно потужний захист і для цивільного населення", — додала Гуменюк.

Нагадаємо, вранці 29 березня Збройні сили Російської Федерації здійснили масований ракетний обстріл території України. Російські окупанти атакували територію України "Кинджалами" та крилатими ракетами. Вибухи прогриміли в Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

За даними командування, росіяни випустили 99 ракет і ударних БПЛА типу Shahed. Силам оборони вдалося перехопити і знищити 84 повітряні цілі.