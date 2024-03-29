Пентагону предcтавили сверхзвуковой аппарат Quarterhorse Mk1: на что способен самолет (фото)

Прототип высокоскоростного реактивного беспилотника может стать основой для создания военного гиперзвукового самолета Darkhorse, а также гражданского Halcyon, который долетит из Нью-Йорка в Лондон всего за 90 минут.

Американская компания Hermeus из Атланты 28 марта представила свой новый высокоскоростной самолет Quarterhorse Mk1 с реактивным двигателем, сделав еще один небольшой шаг на пути к цели — созданию первого в мире гиперзвукового самолета многоразового использования. Об этом сообщает Breaking Defense.

Безэкипажный Quarterhorse Mk1 должен совершить свой первый полет во время предстоящих испытаний на знаменитой базе ВВС Edwards в конце этого года. Эти испытания призваны продемонстрировать способность аппарата к безопасным, высокоскоростным взлетам и посадкам, прокладывая путь для будущих достижений в области гиперзвуковых авиационных технологий.

Компания планирует создать два разных типа гиперзвуковых самолетов: Darkhorse — универсальный многоцелевой беспилотник, предназначенный для оборонных целей, и Halcyon — пассажирский самолет, способный переправить пассажиров из Нью-Йорка в Лондон всего за 90 минут.

Реактивный беспилотный самолет Quarterhorse Mk1

В то время как Hermeus демонстрирует Quarterhorse Mk 1, разработчики уже смотрят вперед и готовы к следующему этапу развития. Они намерены представить Пентагону в качестве первого продукта Quarterhorse Mk 2 — более быструю сверхзвуковую версию, выпуск которой запланирован на 2025 год. Этот стратегический шаг подчеркивает стремление Hermeus решать важнейшие оборонные задачи с помощью передовых технологий.

"Мы создаем потенциал, который, безусловно, заполнит некоторые пробелы, и я думаю, что наличие оперативного потенциала раньше, чем Darkhorse — на пару лет раньше — действительно поможет Пентагону", — заявил гендиректор Hermeus Эй Джей Пиплика в интервью Breaking Defense.

Между тем пока неизвестно будет ли Hermeus предлагать Quarterhorse Mk2 для программы Пентагона Replicator, в рамках которой в течение двух лет будут созданы тысячи беспилотных систем для американских ВВС. Но на данный момент компания Hermeus не входит в число первых пяти подрядчиков, участвующих в ранних стадиях проекта совместного боевого самолета для воздушных сил США.

Quarterhorse Mk1 на тестовой площадке

Quarterhorse Mk1 на тестовой площадке

В то же время обозреватели отмечают, что Quarterhorse Mk2 представляет собой смену парадигмы в высокоскоростной беспилотной авиации. Позиционируемый как "первый в мире специально созданный высокотехнологичный беспилотник", он обеспечивает беспрецедентную скорость и маневренность, выгодно отличаясь от существующих военных платформ, таких как RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper, которые работают на дозвуковых скоростях.

Напомним, компания Boom Technology провела первое летное испытание демонстрационной версии нового сверхзвукового самолета XB-1, которое состоялось в небе над Калифорнией. Данный самолет может летать со скоростью до 2100 км/час.