Прощание с Даниловым и новые цели: Зеленский начал работу обновленного состава СНБО (видео)

По словам украинского президента, есть как минимум 5 направлений, по которым необходимо дальше вести работу. В частности это касается международных санкций против России.

Президент Украины заявил, что работа обновленного Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) началась. Он назвал 5 приоритетных задач, над которыми надо работать дальше. Пост опубликован на странице главы государства в социальной сети Facebook.

В первую очередь он поблагодарил за проделанную работу бывшего главу СНБО Алексея Данилова, который также присутствовал на заседании. Теперь он продолжит свою работу на дипломатическом направлении, а его должность займет Александр Литвиненко — бывший начальник Службы внешней разведки.

Далее Владимир Зеленский перечислил пункты, над которыми будет вестись работа обновленного состава ведомства. Первое — больше прогнозированности.

"СНБО имеет все возможности, чтобы объединить аналитический потенциал украинских разведок и других органов, которые функционируют в сфере национальной безопасности. Нам нужно усиление возможности Украины прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность нашего государства", — заявил Владимир Зеленский.

Санкции стали важным и мощным инструментом, поэтому это второй пункт, на который следует обратить внимание. Глава государства отметил, что политика ограничений крайне важна для Украины, поэтому новое руководство СНБО должно будет своевременно и эффективно работать в этом направлении.

"Третье — доктринальная работа. Четкость национальных ориентиров и системность в их реализации — это то, что нужно и сейчас, и после войны. Четвертое — кибербезопасность и информация. СНБО имеет потенциал делать больше для защиты от вражеских дестабилизирующих операций и координации всех государственных институтов в этой сфере", — продолжает президент Украины.

Пятый пункт, о котором заговорил Владимир Зеленский, касается работы Ставки, проектов решений и контроля за выполнением задачи. Все то, чем занималось предыдущее руководство СНБО, должно быть продолжено. Очевидным приоритетом является оборона Украины и защита украинского общества.

В конце своего доклада украинский президент представил Александра Литвиненко и поблагодарил его за то, что он согласился взять на себя такую ответственность. Тот в свою очередь пообещал сделать все, что необходимо для защиты государства от вражеской агрессии.

Напомним, 26 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, согласно которым были уволены Алексей Данилов с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны, а также Александр Литвиненко — с позиции главы Службы внешней разведки.

Позже в Офисе президента рассказали, почему это произошло. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, это был необходимый шаг, который требовал определенный этап войны. В то же время, отставка Алексея Данилов никак не связана с его прямолинейностью и недипломатичностью некоторых заявлений.