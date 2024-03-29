"Может полностью покрывать Харьков": бомба УМПБ Д-30СН способна долететь до любого района, — ОВА

По мнению главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, возможность сбивать новые российские управляемые боеприпасы на подлете существует, однако "это вопрос к ВСУ" и комплексу мероприятий.

Новые управляемые боеприпасы УМПБ Д-30 СН, которыми российские оккупанты 27 марта ударили по Шевченковскому району Харькова, могут долетать до любого района города. Об этом заявил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в комментарии "Суспільному".

"Новый этап — это использование вот такого управляемого боеприпаса. Он летит дальше, чем КАБ. Те удары два, которые были нанесены по городу Харькову, мы зафиксировали, что они от пуска до момента "прилета" пришли где-то 72-74 км", — рассказывает глава ОВА.

Синегубов уточнил, что в среду, 27 марта, управляемые боеприпасы были выпущены по Харькову из Белгородской области Российской Федерации. Несмотря на то, что снаряд меньше КАБ и С-300, однако он имеет большую разрушительную силу.

"Он может полностью покрывать город Харьков, любой район. Даже населенные пункты Харьковской области, в зависимости от какого расстояния до границы будет пуск", — пояснил он.

Кроме того, Синегубов предположил, что 27 марта враг испытывал боеприпасы, вероятно, искал средства противовоздушной обороны. Боеприпасы заходили в Харьков с разных сторон: с севера и запада.

По мнению главы ОВА, возможность сбивать управляемые боеприпасы на подлете существует, однако "это вопрос к ВСУ". Синегубов считает, что для защиты Харькова от российских авиабомб, нужен комплекс мер. Речь идет об укрытиях и технических средствах, к примеру, системах РЭБ.

Напомним, Фокус сообщал, что представляет собой Д-30СН — новая управляемая бомба РФ. Эксперты считают, что УМПБ Д-30СН — это российская копия американской "умной" бомбы GBU-39/B SDB, которая и была взята российскими "кулибинскими" за основу своего проекта в 2010-х.

Ранее сообщалось, что российский самолет сбросил еще одну авиабомбу ФАБ-500 на Белгородскую область. За последнюю неделю известно уже о девяти ФАБах, упавших в регионе.