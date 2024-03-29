Путина не остановит ядерный ответ и потери: командование Эстонии готовится к "быстрой победе"

По словам командующего Сил обороны Эстонии Мартина Герема, если Россия атакует, то необходимо, чтобы война закончилась в течение нескольких недель, а не затягивалась на годы.

Угроза ядерного ответа или потери не остановят президента России Владимира от возможного вторжения в страны Балтии. Об этом заявил командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Герем, передает "Голос Америки".

Генерал подчеркнул необходимость срочных мер по укреплению обороны страны в случае возможного вторжения России. Он отметил, что для достижения решающей победы над потенциальным агрессором, необходимо существенно увеличить бюджет на оборону. Герем высказал эту позицию во время своего визита в Японию, где обсуждал вопросы безопасности с представителями японского Министерства обороны.

"В случае если ты только покажешь свое лицо на моей границе, решающая победа должна быть очень быстрой — не за месяцы и годы, а за дни и недели. Если мы думаем, что это может произойти через три года, то решение надо принимать уже сегодня", — говорит Герем.

В своих беседах с японскими коллегами Герем также обсудил возможность приобретения компонентов для оборонительных целей. Он отметил, что Япония имеет меньше ограничений на экспорт коммерчески доступных компонентов, которые могут быть использованы для оборонных целей. Это включает в себя различные датчики, такие как датчики землетрясений, которые могут быть полезны для обнаружения подхода военной техники, включая танки.

Эстония уже увеличила свой оборонный бюджет до 3% ВВП, что делает ее лидером по расходам на оборону в рамках НАТО. Тем не менее, Герем подчеркнул необходимость дальнейших усилий и быстрого реагирования на угрозы со стороны России.

Напомним, 26 марта экс-главнокомандующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что РФ атакует Европу через 2-4 года, если победит в Украине. По его словам, Запад был в "спячке" с 2008 года, когда началось вторжение Кремля в Грузию. Теперь же стоит не допустить "перехода на следующий уровень". НАТО нужно готовиться уже сейчас.

22 марта сообщалось, что у Запада есть 5 лет на подготовку к обороне, о чем заявил немецкий генерал Карстен Бройер. По его словам, текущая военная ситуация в Украине не позволяет говорить о "замораживании" конфликта. При этом Москва может готовить новую агрессию против стран НАТО.