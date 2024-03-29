"Не могут восстановить ресурс": как ВС РФ планируют наступать в 2024 году, — Коваленко (видео)

Обозреватель рассказал, что у ВС РФ есть планы наступления на текущий год. Однако оно будет происходить локально.

Российские войска планируют наступление на 2024 год, однако они не могут восстановить свои ресурсы полностью. Поэтому оккупанты не смогут окружить и захватить Харьков. Об этом в эфире телемарафона рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, у ВС РФ есть планы по наступлению на 2024 года. Однако оно будет происходить локально. Возможно, будет повторение "Авдеевской кампании", но в разных местах.

"Но из-за истощения личного состава российских оккупационных войск, они не могут восстановить ресурс и создать полноценные ударные группировки. Поэтому будущее наступление будет происходить локально — скорее всего, это будет направление Часового Яра. Также это может быть Купянск и район Угледара ", — сказал Коваленко.

Обозреватель также прокомментировал слухи о том, что президент РФ Владимир Путин якобы планирует захватить Харьков и на этом закончить войну. Так, россиянам понадобилось 120 тысяч человек личного состава, чтобы захватить ту же Авдеевку. Там площадь боевых действий составила всего 29 квадратных километров.

"И сколько им понадобится ресурса, чтобы просто дойти или окружить Харьков? Есть ли такая группировка на территории РФ или она формируется? Нет, такой возможности просто нет, это банальное ИПСО", — сказал Коваленко.

Александр Коваленко о наступлении россиян (смотреть с 03:30)

Напомним, в ISW рассказали, как Украина может остановить наступление ВС РФ. Скорость продвижения ВС РФ в течение последних полгода — по 100 кв. км в месяц. При этом наступательные действия врага, которые начались под Авдеевкой, продлятся до середины весны.

Также аналитики заявили, что у ВС РФ появилась система перехвата потокового видео дронов ВСУ. По словам аналитиков, ВС РФ пытаются разрабатывать улучшенные системы противодействия дронам. Применять это хотят для видеоперехвата, определения местонахождения БПЛА и моментальной активации ближайших РЭБ.