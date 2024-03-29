Рассмотрение законопроекта о мобилизации может длиться до нескольких недель, — Стефанчук

По словам спикера Верховной Рады, парламент начнет рассмотрение законопроекта о мобилизации когда его финальная версия будет доработана комитетом.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что, если депутаты будут настаивать на внесении всех изменений, парламенту может потребоваться одна или несколько недель для обсуждения законопроекта о мобилизации в сессионном зале. Об этом он сообщил в комментарии изданию "Украинская правда".

По его словам, если все позиции, выдвинутые коллегами на комитете, будут учтены и удовлетворены, то рассмотрение данного проекта закона может произойти в более короткие сроки.

"Если нет, если будут удовлетворены все позиции, которые коллеги отстояли на комитете, тогда рассмотрение этого проекта состоится в более сжатые сроки", — сказал он.

Согласно его заявлению, Верховная Рада начнет рассмотрение законопроекта о мобилизации после того, как комитет разработает его окончательную версию, а также будут представлены результаты лингвистической и юридической экспертизы.

Стефанчук также отметил, что как только будет подготовлена финальная сравнительная таблица, парламент сможет немедленно приступить к рассмотрению вопроса о возможности внесения данного законопроекта в сессионный зал.

"Сейчас я не готов назвать сроки, потому что еще нет завершенного продукта. Но я знаю, что многие вещи, которые были в проекте, поддержаны комитетом", — сказал он.

Также он добавил, что по дискуссионным вопросам либо были внесены изменения, либо они были отклонены. Как только окончательная картина станет ясной, законопроект будет немедленно представлен в зал для рассмотрения.

Напомним, что 27 марта Минобороны разъяснило ключевые пункты документа. В частности законопроект предусматривает мобилизацию мужчин с 25 до 60 лет. С 2025 года в вузах военнообязанные будут проходить базовую военную подготовку, продолжительность которой в мирное время составляет пять месяцев, в военное время — три месяца. С 18 до 25 лет военнообязанные будут иметь отсрочку от мобилизации.