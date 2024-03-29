После "года мясорубки": в США сомневается, что Россия способна на новое масштабное наступление

После "года мясорубки": в США сомневаются, что РФ способна на новое масштабное наступление.

В данный момент Российская Федерация не обладает возможностью начать новое наступление на передовой, однако не исключает, что украинские силы обороны продолжат подвергаться атакам захватчиков. Об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун, передает издание Defence One.

Браун настаивает на том, что Конгресс США должен принять решение о предоставлении военной помощи Украине в кратчайшие сроки.

Также он сомневается в том, что Российская Федерация готова к новому наступлению на фронте. Он считает, что украинские силы обороны будут успешно сопротивляться атакам захватчиков.

"Я не знаю, смогут ли россияне организовать большое наступление", — сказал Браун.

Он отметил особую тяжесть боев, которые проходили в конце 2023 года.

"И, я бы сказал, это почти мясорубка", — добавил он.

Генерал пояснил, что в предыдущее наступление российские силы вложили значительные ресурсы, включая личный состав, вооружение и транспортные средства.

Напомним, 25 марта сообщалось, что РФ создаст 2 новые армии, однако они с большой вероятностью столкнутся с серьезными проблемами. По данным британской разведки, противнику ранее удавалось укомплектовывать подразделения личным составом, однако со всем остальным ВС РФ регулярно испытывают трудности.