Россия требует полной паспортизации населения на оккупированных территориях до 2026 года, — ЦНС

Москва заставляет главарей оккупационных администраций полностью паспортизировать население на временно оккупированных территориях российскими документами до 2026 года.

Российские кураторы непризнанных республик требуют от главарей оккупационных администраций полной паспортизации населения до 2026 года. Это происходит, потому что жители временно оккупированных территорий продолжают саботировать выдачу российских паспортов. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

"Оккупанты создают такие условия на захваченных землях, когда жизнь без российского паспорта становится критически сложной, но все равно уровень паспортизации не достигает 50% за два года. Именно поэтому Москва даже официально "разрешила голосовать" без паспорта на ВОТ в марте", — говорится в сообщении.

По сообщениям из Центра нацсопротивления, без наличия российского паспорта украинцам отказывают в медицинских услугах, выплатах, обучении, регистрации имущества.

"Местные игнорируют "государство". Не работает и принуждение, когда украинцев без паспорта останавливают на блок-постах, проводят рейды по селам и так далее", — отметили в сообщении.

Напомним, 29 марта Украинские партизаны заявили об интересной тенденции по накоплению бронированной техники в Крыму, которая прослеживается в последнее время. В частности, партизанами "АТЕШ" зафиксирована переброска танкового батальона (31 танка) в Евпаторию. Это, по их мнению, свидетельствует о том, что РФ готовится к обороне Крыма.

25 марта ЦНС сообщил, что Россия начала реализацию программы подготовки "специалистов" для администраций на оккупированных территориях. В рамках первого этапа обучения планируется отправить 50 человек.