Китай хочет способствовать российско-украинским переговорам "по-своему", — МИД

Представитель Пекина утверждает, что руководство страны придерживается четкой и последовательной позиции относительно войны в Украине.

Власти Китая выступают с четкой и последовательной позицией относительно ситуации в Украине и будут "по-своему" способствовать миру. Об этом сообщил пресс-секретарь китайского МИД Линь Цзянь, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дипломат отметил, что официальный Пекин придерживается неизменной позиции относительно войны в Украине.

"Наша страна всегда выступала за конструктивную роль в установлении режима прекращения огня, остановке боевых действий и урегулировании ситуации политическим способом. Поэтому мы в дальнейшем намерены продолжать убеждать в необходимости мира и способствовать началу переговоров по-своему, чтобы продвинуть скорейшее политическое урегулирование кризиса", — сказал он.

Китай планирует принять участие в Глобальном саммите мира

Как известно, Китай изучает возможность своего участия в мирной конференции, которая должна способствовать прекращению войны в Украине. Это мероприятие будет организовано нейтральной Швейцарией в ближайшие месяцы. До этого Киев уже проводил ряд встреч относительно формулы мира на уровне советников глав государств. К участию в них присоединились десятки стран. Основная цель заключалась в привлечении наибольшего количества стран к поддержке такой инициативы.

Также в январе текущего года Украина и Швейцария начали готовиться к Глобальному саммиту мира, который пройдет на уровне глав государств.

18 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит оснований обсуждать мирный план Китая по прекращению войны без детального ознакомления с ним.

К тому же 21 марта помощник российского президента Юрий Ушаков одобрительно высказался о так называемом "мирном плане" Китая в отношении Украины. При этом политик отметил, что такая идея не была одобрена Западом.