"Вызывает уважение": в РФ впервые высказались о "мирном плане" Китая по Украине

По мнению помощника российского президента Юрия Ушакова, план Пекина по урегулированию российско-украинской войны раздражает Запад.

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Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков утверждает, что так называемый "мирный план" Китая по урегулированию войны в Украине пользуется уважением в Москве. Об этом сообщает российское издание "ТАСС".

"У Запада (китайский мирный план по Украине — прим.ред.) вызывает раздражение, а в Москве вызывает уважение", — заявил Ушаков.

Помощник российского президента также подчеркнул, что китайский план был предметом обсуждения во время неформальных переговоров между Путиным и Си Цзиньпином, которые состоялись 20 марта в Москве.

"Беседа была полезна для обеих сторон" – прокомментировал встречу лидеров Китая и РФ Ушаков.

О переговорах с главой Китая также высказался президент РФ Владимир Путин, заявив, что разговор шел о перспективах дальнейшего развития российско-китайских отношений и был "откровенным" и "содержательным".

Владимир Путин отметил, что в Москве внимательно изучили позицию Пекина по Украине. Он также заявил, что Кремль якобы открыт для переговоров.

"Мирный план" Китая: что о нем известно

В КНР обнародовали свой "мирный план" по урегулированию войны в Украине 24 февраля 2023 года. В документе, состоящем из 12 пунктов, говорится о необходимости возобновления мирных переговоров, прекращении боевых действий, а также об отмене односторонних санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на китайское предложение, отметив, что не может назвать его "мирным планом". По мнению украинского лидера, в КНР просто высказали свои мысли о войне в Украине.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в свою очередь добавил, что предложение Китая может быть реализовано только при условии вывода российских войск с территории Украины или капитуляции РФ.

Китайский план также прокомментировали в США. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Пекин вполне мог ограничиться первым пунктом – уважении суверенитета всех государств.

"Мирный план" Китая был раскритикован главой МИД Тайваня Джозефом Ву. Он указал на то, что выдавая подобные документы, КНР угрожает военным вторжением его стране.

"Мы не идиоты. Хотите мира? Тогда обоим автократам придется немедленно прекратить угрозы, агрессию и экспансионизм", — заявил министр.