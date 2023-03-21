"Викликає повагу": у РФ вперше висловилися про "мирний план" Китаю щодо України

На думку помічника російського президента Юрія Ушакова, план Пекіна щодо врегулювання російсько-української війни дратує Захід.

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Помічник президента Російської Федерації Юрій Ушаков стверджує, що так званий "мирний план" Китаю щодо врегулювання війни в Україні користується повагою в Москві. Про це повідомляє російське видання "ТАРС".

"У Заходу (китайський мирний план щодо України — прим.ред.) викликає роздратування, а в Москві викликає повагу", — заявив Ушаков.

Помічник російського президента також наголосив, що китайський план був предметом обговорення під час неформальних переговорів між Путіним та Сі Цзіньпіном, які відбулися 20 березня у Москві.

"Розмова була корисною для обох сторін" — прокоментував зустріч лідерів Китаю та РФ Ушаков.

Про переговори з главою Китаю також висловився президент РФ Володимир Путін, заявивши, що розмова йшла про перспективи подальшого розвитку російсько-китайських відносин і була "відвертою" та "змістовною".

Володимир Путін зазначив, що у Москві уважно вивчили позицію Пекіна щодо України. Він також заявив, що Кремль нібито відкритий для переговорів.

"Мирний план" Китаю: що про нього відомо

У КНР оприлюднили свій "мирний план" щодо врегулювання війни в Україні 24 лютого 2023 року. У документі, що складається з 12 пунктів, йдеться про необхідність поновлення мирних переговорів, припинення бойових дій, а також скасування односторонніх санкцій.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на китайську пропозицію, зазначивши, що не може назвати її "мирним планом". На думку українського лідера, у КНР просто висловили свої думки щодо війни в Україні.

Секретар РНБО України Олексій Данілов, зі свого боку, додав, що пропозиція Китаю може бути реалізована лише за умови виведення російських військ із території України або капітуляції РФ.

Китайський план також прокоментували у США. За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, Пекін цілком міг обмежитися першим пунктом – повагою до суверенітету всіх держав.

"Мирний план" Китаю було розкритиковано головою МЗС Тайваню Джозефом Ву. Він зазначив, що, видаючи подібні документи, КНР погрожує військовим вторгненням його країні.

"Ми не ідіоти. Хочете миру? Тоді обом автократам доведеться негайно припинити погрози, агресію та експансіонізм", — заявив міністр.