Украинцы за границей не смогут оформить загранпаспорт: что предложили в Раде

По словам народного депутата Федора Вениславсого, оборонный комитет продолжает рассматривать законопроект о мобилизации и обсуждает возможные ограничения прав для уклонистов. Оформить документы в других странах может стать сложнее.

Украинцы, которые находятся за границей, не смогут оформить заграничный паспорт, если не предъявят справку о воинском учете. Такое нововведение предложили в комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны обсуждая законопроект о мобилизации, рассказал член профильного комитета и народный депутат Федор Вениславский в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, касаться ограничение будет тех мужчин, которые выехали из страны и хотят продлить срок действия документов. При этом решение окончательно еще не было принято. Комитет не определился с тем, какие могут быть правила для военнообязанных граждан в законопроекте про мобилизацию.

Как отметил Федор Вениславский, в "начальной версии" документа предлагали ограничить права мужчин на выезд из Украину, запретить управлять транспортным средством, а также наложить арест на банковские счета и ценности, которые хранятся в финансовых учреждениях.

В результате народные депутаты не смогли согласовать ни один из вышеперечисленных пунктов.

"Поэтому к этому вопросу мы должны вернуться дополнительно, чтобы определенные ограничения все-таки сохранить и полностью не поломать концепцию законопроекта", — заявил Федор Вениславский.

Отдельно народный депутат добавил, что по его прогнозам, в комитете дальше будут обсуждать то, чтобы сохранить ограничения на управление транспортными средствами в случае, если военнообязанный не явится в ТЦК и СП. То же самое касается и получения заграничного паспорта за пределами Украины.

"Если говорить о других ограничениях, которые уже поддержаны комитетом в законопроекте, — человек, который находится за границей, будет вынужден предоставить военно-учетный документ при оформлении нового загранпаспорта. Однако мы не стали привязывать к военно-учетному документу предоставление консульских услуг", — подытожил Федор Вениславский.

Напомним, 29 марта сообщалось, что рассмотрение законопроекта о мобилизации может длиться до нескольких недель, о чем заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. По его словам, сначала необходимо, чтобы профильный комитет полностью доработал финальную версию документа, а уже потом им займется непосредственно парламент.