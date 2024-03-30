"Не было системного подхода": аудиторы посоветовали Пентагону лучше отслеживать оружие для Украины

Минобороны США сумело создать новые организации для поставки в Украину беспрецедентного объема оборонной продукции в сжатые сроки — "через полмира и в зону боевых действий".

Управление отчетности правительства США (U.S. GAO), которое отвечает за внутренний аудит правительства, отчитались относительно помощи Украине, рекомендовав Пентагону лучше отслеживать американское оружие. Об этом говорится в отчете.

Государственный департамент, которому поручено отслеживать это финансирование, столкнулся с проблемами при определении статуса этой иностранной помощи. У государства, как указано в документе, не было системного комплексного подхода к классификации и отдельного отслеживания статуса помощи именно в ответ на ситуацию в Украине.

Минобороны США, говорится в отчете, сумело создать новые организации для поставки в Украину беспрецедентного объема оборонной продукции в сжатые сроки — "через полмира и в зону боевых действий".

Специалисты обнаружили, что Пентагон не имеет четких указаний по отслеживанию, а информация о поставках может быть неточной. Минобороны США, как указано в отчете, рекомендовали обеспечить отслеживание и надлежащее использование оборудования американского производства в Украине.

Финансирование было направлено на шесть категорий иностранной помощи

Первые результаты касаются средств в размере 44 миллиардов долларов. Деньги предоставили четыре американские агентства на преодоление последствий экономического и гуманитарного кризиса. В сектор безопасности и обороны отправили 42 миллиардов долларов.

По состоянию на декабрь было выплачено почти 34 миллиарда долларов (или около 77%) этого финансирования. Это касается средств в 44 млрд. Экономическая помощь (27,5 млн долларов) составляла наибольшую долю.

С февраля 2022 года (через месяц после российского вторжения) Соединенные Штаты направили около $9 млрд на гуманитарную помощь Украине и другим пострадавшим странам. Это включает финансирование государств, таких как Польша и Румыния, которые принимают украинских беженцев.

Напомним, 20 марта в Пентагоне назвали "красные линии" для Украины в использовании F-16. Воздушная коалиция сейчас прилагает все усилия, чтобы обучить украинских пилотов и техников управления и поддержки западных бортов.