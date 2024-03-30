Ночью ВС РФ атаковали Украинцу дронами: в Одесской области прогремели взрывы

По данным Воздушных сил ВСУ, российские дроны были зафиксированы на территории Херсонской, Днепропетровской, Одесской и Полтавской областей.

В ночь на 30 марта Вооруженные силы Российской Федерации атаковали территорию Украины беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

По информации командования, присутствие вражеских ударных дронов было зафиксировано в Херсонской, Днепропетровской, Одесской и Полтавской областях.

Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что ВС РФ атакуют регион беспилотниками.

Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал жителей горда пребывать в безопасных местах.

Силы обороны юга Украины уточнили, что оккупанты направили группу БПЛА с Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.

Позже в командовании сообщили, что по БПЛА ведется боевая работа, а также предостерегли граждан от съемки работы ПВО.

О последствиях ночной российской атаки на момент публикации новости не сообщалось.

Напомним, утром 29 марта Вооруженные силы Российской Федерации совершили массированный ракетный обстрел территории Украины "Кинжалами" и крылатыми ракетами. Целью атаки стала гражданская энергетическая инфраструктура.

Кроме того, по информации СМИ, громкие звуки, связанные с ночным ударом ВС РФ по Украине, были слышны на территории Молдовы. Громкие звуки слышали патрули пограничников в четырех населенных пунктах — Окница, Атаки, Косеуц и Сороки.