Ночная атака "Шахедов" на Украину: в ВСУ назвали количество сбитых российских БПЛА

По данным военных, оккупанты снова пытались атаковать энергетическую инфраструктуру. Всего ВС РФ запустили по Украине двенадцать беспилотников.

В ночь на 30 марта Силы противовоздушной обороны (ПВО) Украины уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-131/136. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что всего оккупанты запустили двенадцать дронов, девять из которых удалось сбить в пределах Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областей. Кроме того, россияне ударили по Донецкой области четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400.

Силы обороны сбили девять БПЛА Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

В операционной зоне Сил обороны юга было уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-131/136 — четыре в Днепропетровской области, два в Одесской области и один в Херсонской области.

"Попаданий не допущено, однако в Днепропетровской области обломки сбитого беспилотника упали на территории элеватора. Вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Критических разрушений и пострадавших не зафиксировано", — сообщили в ВСУ.

Напомним, ночью 30 марта в Одесской области прогремели взрывы. Силы обороны юга Украины сообщили, что оккупанты направили группу БПЛА с Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района.

Мы также писали о том, что в Белом доме осудили массированный российский обстрел Украины 29 марта, в ходе которого были повреждены объекты критической энергетической инфраструктуры.