Более полутысячи: стало известно, сколько детей погибло из-за военной агрессии РФ

Более 1800 детей пострадали в результате российской агрессии начиная с 24 февраля 2022 года, более полутысячи из них погибли. Больше всего пострадавших в Донецкой и Харьковской областях.

За время полномасштабного вторжения из-за российской агрессии в Украине погибли 537 детей, еще более 1273 — получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Более 1810 детей пострадало в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 30 марта 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 537 детей погибли и более 1273 получили ранения различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора уточнили, что больше всего детей пострадало в Донецкой (524 ребенка) и Харьковской (343 ребенка) областях. Далее следуют Херсонская — 149 детей, Киевская — 130 детей, Днепропетровская — 125 детей, Николаевская — 103 ребенка и Запорожская область — 100 детей.

Дети-жертвы российской агрессии Фото: ОГПУ

Напомним, 29 марта заместитель председателя Национальной полиции Андрей Небытов заявил, что с начала полномасштабного вторжения оккупационных войск Российской Федерации в Украину Национальная полиция смогла отыскать 14 409 без вести пропавших лиц: 4 529 из них — нашли погибшими. Кроме того, начиная с 24 февраля 2022 года с оккупированных территорий в Украину было возвращено более 2000 тел.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в рамках Форума "Украина. Год 2024" заявил, что за время полномасштабной войны погибли 31 тысяча украинских военных.