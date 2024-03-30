Экраны из металлической сетки: как пограничники усиливают броневики Roshel (видео)

Бойцы ГПСУ говорят, что металлическая и маскировочная сетка должна повысить выживаемость броневиков на поле боя.

Пограничники-инженеры улучшают защиту канадских броневиков Roshel, на которые охотятся российские оккупанты FPV-дронами. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в фейсбуке.

Оккупанты массово применяют FPV-дроны для защиты от таких средств поражения. Инженеры ГПСУ показали, как устанавливают на броневик Roshel металлическую и маскировочную сетку. Такие меры должны повысить выживаемость машины и предотвратить травмы экипажа.

"Кроме того, эти броневики обустраивают еще и дополнительной электронной защитой — устанавливают туда средства РЭБ, которые будут глушить FPV-дроны прямо на подлете", — отметили в ГПСУ.

По словам инженера, они каждый день делают такие защитные экраны. Работы очень много, а устанавливают сетку на двери, окна, крышу и капот. Также в репортаже пограничник говорит, что на крыше сетку можно снять, чтобы в случае необходимости покинуть машину через люк.

Roshel Senator — это канадский броневик класса MRAP, которых Украина получила и заказала более 500 единиц. За время полномасштабной войны компания уже даже представила обновленную машину на основе правок, которые поступили от украинских военных на войне.

Напомним, в 47-й артбригаде показали САУ "Богдана" с защитой от дронов.

Ранее стало известно, что ВСУ получили американские машины LAVR Titan-DS на базе пикапа Ford.