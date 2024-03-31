Путин подписал указ о весеннем призыве: в армию заберут рекордные 150 тысяч

Количество людей, которых планируют призывать в ряды российской армии, рекордное, начиная с 2016 года, и на 3 тысячи больше, чем в прошлом году.

150 тысяч срочников планируют отправить в армию РФ весной 2024 года, что на три тысячи человек больше, чем годом ранее. Соответствующий указ о призыве подписал российский президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Весенний призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля.

По новым правилам, вступившим в силу с 1 января, призыву на срочную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет, исключая тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, и тех, кому 28 или 29, и кто находится в запасе). Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов во время принятия законопроекта заявлял, что те, кому исполнилось 27 лет в 2023 году, "хоть 31 декабря в 23 часа 59 минут", станут военнообязанными запаса и не подпадут под призыв в 2024-м.

Он также отмечал, что в весенний призыв в Москве начнут рассылать электронные повестки в тестовом режиме. По его словам, основным способом оповещения останется традиционная бумажная повестка.

В свою очередь заместитель главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России Владимир Цимлянский заявлял, что призванных в войска в весенний призыв не направят в части в "новых регионах" или "зону СВО".

По информации телегремм-канала ЧТД, это самый масштабный призыв, начиная с 2016 года. Тогда призвали 155 тысяч человек, а затем ежегодно эта цифра уменьшалась.

Несмотря на то, что российские власти обещают не посылать срочников в зону боевых действий, в войне РФ против Украины они таки гибнут. Например, в декабре прошлого года во время попадания ракет ВСУ по БДК "Новочеркасск", который стоял у причала в Феодосии в Крыму, на борту находились различные категории военнослужащих ВС РФ. Среди них были срочники, определенное количество которых погибло.

Ранее Фокус писал, что в ВСУ рассказали о подготовке к массированной атаке со стороны РФ.