Пытается заверить в безопасности: Путин поручил строить "курорты" на Азовском море, — ЦНС

По данным подполья, пользоваться этими "курортами" будут разве что оккупационные войска или работники оккупационных администраций вместе с коллаборантами.

Российский президент Владимир Путин выдал указ оккупационным силам о строительстве "курортов" на территории, захваченной вдоль Азовского побережья. Его целью является стимулирование миграции российских граждан на оккупированные участки Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления. .

По последним данным, президент РФ провел совещание с участием представителей всех "администраций" на оккупированных территориях с целью обсуждения стратегии создания новых круглогодичных морских курортов и развития туристической сферы. Особое внимание было уделено "планам развития" данного сектора на побережье Азовского моря, как отмечается информацией от Сопротивления.

Однако, по данным Сопротивления, предполагается, что доступ к этим "курортам" будут иметь в основном оккупационные войска или работники администраций, действующих на оккупированных территориях, вместе с их союзниками.

"Такими заявлениями и действиями оккупанты пытаются заверить работников оккупационных администраций, коллаборантов и россиян, которые намерены поселиться на оккупированных территориях, что проблемы с их безопасностью в конечном итоге будут решены", — пояснили в Сопротивлении.

В то же время, украинское подполье и Силы обороны Украины активно подготавливаются к приходу летнего сезона и готовы предоставить россиянам информацию о "наиболее напряженных участках".

Напомним, 29 марта Украинские партизаны заявили об интересной тенденции по накоплению бронированной техники в Крыму, которая прослеживается в последнее время. В частности, партизанами "АТЕШ" зафиксирована переброска танкового батальона (31 танка) в Евпаторию. Это, по их мнению, свидетельствует о том, что РФ готовится к обороне Крыма.