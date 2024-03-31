В подразделениях жалуются, что государство призывает непригодных к службе людей, которые не имеют мотивации воевать. Поэтому военные вынуждены "взять дело в свои руки".

Украинские защитники недовольны официальным призывом, считая мобилизацию нефункциональной и громоздкой. Поэтому они ищут новых бойцов самостоятельно. Деталями поделились в The New York Times.

"За последние месяцы в Киеве, столице и других украинских городах стали вездесущими кампании по вербовке, полные националистического пыла. Они, пожалуй, являются самым очевидным признаком попытки пополнить украинские войска, истощенные более чем двухлетней жестокой войной — усилия, которое, по мнению экспертов и официальных лиц, имеет решающее значение для отражения неустанных атак России", — указано в материале.

Большинство кампаний — не работа политического или военного руководства, а инициативы самих бригад. Военные "взяли дело в свои руки", потому что недовольны людьми, которых мобилизуют. Сообщается, что они часто "непригодны и не желают воевать".

"Эти кампании гораздо эффективнее, потому что мы получаем именно тех людей, которые нам нужны", — подчеркнул боевой медик Дмитрий Казатинский.

В частности, батальон "Волки Да Винчи" ищет примерно 500 человек. Военные опубликовали объявления о самых разнообразных вакансиях — от медиков и механиков до саперов. Рекрутеры проводят длительные собеседования, стараясь подбирать должности в соответствии с навыками кандидатов. После нескольких дней обучения можно отказаться.

"Это как свидание. Мы стараемся как можно лучше объяснить, чего мы ожидаем от этих людей и чего они могут ожидать от нас", — объяснил Козятинский.

Неназванный высокопоставленный украинский военный подтвердил, что бригады могут свободно вербовать бойцов самостоятельно. Однако, по его словам, руководство держит это под контролем.

Рекламу для "Волков Да Винчи" разработали сторонники, а офис бесплатно предоставил Киевский городской совет. Офицеры пожаловались, что призывники часто слишком старые, имеют слабое здоровье и немотивированные. Руководительница медицинской службы "УЛЬФ" Алина Михайлова рассказала, что из 200 принятых призывников только 25 изъявили желание воевать.

Сообщается, что подход самостоятельной вербовки приняли многие подразделения. Военные понимают, что война затягивается, а украинцы хотят иметь выбор и контролировать свое будущее. Примерно 500 частей опубликовали примерно 3200 открытых вакансий.

"Бригады рекламируют много небоевых должностей, например, повара военной разведки и цифрового дизайнера в десантно-штурмовой бригаде, а также обещают хорошее снаряжение и лучшую подготовку, чем получают призывники", — отметили в издании.

Казатинский рассказал, что существует даже "определенная конкуренция" между подразделениями за лучших новобранцев. По его словам, Третья десантно-штурмовая бригада "пока побеждает".

"Это наш шанс получить мотивированных людей. Все хотят их", — подчеркнул он.

Напомним, в МИД Финляндии не стали исключать введение войск НАТО на территорию Украины "в долгосрочной перспективе". В то же время премьер Литвы Ингрида Шимоните также положительно отозвалась о заявлении президента Франции Эмманюэля Макрона.

В росСМИ проинформировали, что лидер РФ Владимир Путин подписал указ о призыве 150 тысяч россиян весной 2024 года. В Москве начнут рассылать онлайн-повестки в тестовом режиме.