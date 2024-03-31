Обнаружили еще одно тело: возросло количество жертв ракетного удара ВС РФ 31 марта

По словам главы ОГА Козицкого, враг выпустил крылатые ракеты по тому же объекту критической инфраструктуры, в который бил 24 и 29 марта. Тело второй жертвы удалось обнаружить ближе к вечеру.

Под завалами админздания объекта критической инфраструктуры на Львовщине, который сегодня утром атаковала армия РФ, обнаружили тело еще одного мужчины. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в своем официальном Telegram-канале в воскресенье, 31 марта.

"К сожалению, под завалами админздания объекта критической инфраструктуры во Львовской области, который сегодня утром атаковали крылатые ракеты, обнаружили тело еще одного мужчины. Искренние соболезнования родным", — написал он.

Таким образом количество погибших из-за сегодняшнего ракетного удара ВС РФ по Львовской области возросло до двух человек.

Российские оккупанты ударили по региону крылатыми ракетами в воскресенье утром, 31 марта. Воздушная тревога во Львовской области продолжалась с 05:01 по 06:27.

"Враг атаковал крылатыми ракетами тот же объект критической инфраструктуры на Львовской области, который был его целью 24 и 29 марта", — написал Козицкий.

По его словам, разрушено админздание.

"Был пожар. Пожарные оперативно потушили его. В результате атаки погиб один человек", — сообщил глава ОВА.

Напомним, во время утренней атаки 31 марта Силы ПВО сбили 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 9 ударных БПЛА Shahed-136/131. Не удалось уничтожить баллистическую ракету "Искандер-М", 5 крылатых ракет и два беспилотника.

29 марта Россия атаковала Каневскую и Днестровскую ГЭС. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет повторения экологической катастрофы, которая произошла летом 2023 года в Херсонской области. По его словам, под угрозой не только Украина, но и Молдова.