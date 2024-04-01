"Комплекс проблем": в ВСУ рассказали, почему россияне стали реже использовать ракеты "Калибр"

По словам спикера Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, российским ракетоносителям проблематично добираться во временно оккупированный Крым.

Из-за осложнений в логистике российские военные в настоящее время предпочитают уменьшить использование ракет "Калибр" и ищут более эффективные альтернативы для своих операций. Об этом заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Скорее всего, здесь комплекс причин, действительно", — отметила Гуменюк.

Она добавила, что в настоящее время для российских военных представляет сложность в доставке ракет и обслуживании ракетных установок, которые осуществляют выпуск ракет "Калибр", а также их перезагрузка. Это связано с тем, что логистика и инфраструктура для этих целей остаются в бухтах Севастополя.

По ее утверждениям, в настоящее время российским ракетоносителям затруднительно достичь временно оккупированного Крыма из-за повышенной угрозы атак со стороны надводных дронов. В связи с этим Россия активно укрепляет свою базу в Новороссийске, устанавливая дополнительные боевые заграждения.

Напомним, что, по данным Forbes, Украина слишком поздно уничтожила корабли в Севастополе, и это не помешает ВС РФ снабжать группировку войск на юго-востоке Украины, поскольку уже построена новая железная дорога из Ростова в Мариуполь.

Ранее сообщалось, что Украинская разведка уничтожила с помощью морских дронов российский патрульный корабль "Сергей Котов". Корабль выполнял задачи по охране водного района в Керченском проливе и контроле гражданского судоходства.