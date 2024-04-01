По данным аналитиков, противник пытается влиять на чужие страны, где не действует юрисдикция Кремля. В частности речь идет о постсоветских государствах. В результате Москва может использовать "нарушение законов" для возможной агрессии против Запада.

Россия могла начать работать над созданием информационных условий, которые позволят ей в будущем совершить эскалацию против стран НАТО. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 31 марта.

По данным аналитиков, Кремль задумывается о том, что в будущем возможен конфликт с Альянсом, поэтому уже заранее создаются условия, которые должны якобы оправдать агрессию.

В частности речь идет о постсоветских странах, где у России совершенно нет правовой юрисдикции. Москва хочет, чтобы российские федеральные законы в таких государствах обеспечивались полной мерой.

"Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил 31 марта, что Россия будет продолжать отстаивать свое право, вопреки международному праву, применять российское федеральное законодательство к должностным лицам стран НАТО и постсоветских государств за их действия, совершенные на территории их собственных стран, где российские суды не имеют юрисдикции, несмотря на признание того, что судебное преследование по таким делам будет "нереальным", — говорится в сообщении.

Аналитики вспомнили, что российское Министерство внутренних дел ранее объявило в розыск ряд чиновников из стран НАТО за то, что те якобы нарушили законы РФ. При этом они находились в этот момент на территории своих государств.

Все это, считают в ISW, может говорить о том, что Москва ведет информационную кампанию для будущей агрессии против Альянса.

"Попытки Кремля применить свои федеральные законы к чиновникам НАТО за действия в их собственных странах фактически отрицают суверенитет этих государств и являются частью российских усилий по созданию информационных условий, оправдывающих возможную эскалацию России против стран НАТО в будущем", — подытожили аналитики.

Напомним, 27 марта сообщалось, что министр обороны Эстонии рассказал, для чего РФ конфликт с НАТО. По мнению Ханно Певкура, в Таллине четко осознают, что Кремль дальше будет относиться враждебно к своим соседям и может устраивать провокации. Задача Альянса в это время сделать все для того, чтобы не допустить противостояния.