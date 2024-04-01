В Польше создают систему "Паутина", которая будет следить за ракетами РФ, — СМИ (карта)

В Польше на третий год полномасштабного вторжения РФ в Украину решили создать систему обнаружения российских ракет и дронов. Когда она заработает неизвестно, потому что пока существует только проект.

Чтобы отслеживать движение российских ракет и дронов, которые время от времени залетают на территорию Польши, будет создана специальная автоматизированная система обработки данных от наблюдателей. Наблюдатели будут сидеть на высотных башнях, которые ранее настроили лесные хозяйства по всей территории страны. Кроме того, могут использовать башни мобильной связи, на которых установят камеры видеонаблюдения. О системе "Паутина", которая будет предупреждать об атаке ВС РФ, рассказали на портале Defense24.

В статье указывается, что Сейм Польши вскоре рассмотрит проект усиления противоракетной и противовоздушной обороны страны. В проекте речь идет о системе с кодовым названием "Паутина", в рамках которого будет создана сеть наблюдательных постов. Люди, которые будут находиться на специальных вышках, будут визуально обнаруживать ракеты и сообщать об этом военным.

К проекту присоединились эксперты портала Defense24 — они первыми рассказали о деталях. В частности, военным радарам, которые обнаруживают воздушные цели, будут помогать несколько гражданских служб.

Одна из служб, которую приобщат к сети "Паутина" — лесные хозяйства. Лесхозы имеют наблюдательные и противопожарные башни по всей территории Польши. Высота таких башен — до 35 м, радиус наблюдения — около 10-15 км. При этом 40% этих сооружений — автоматизированные: имеют камеры и компьютеры, которые способны самостоятельно выявлять и оповещать об определенных угрозах.

На карте, размещенной на портале, можно увидеть башни лесхозов. Также указывается, какие именно из них автоматизированы — их обновили благодаря сотрудничеству с ЕС.

Удары РФ — сеть наблюдения в лесах Польши Фото: Defense24

Авторы разработки указывают, что планируют использовать также башни мобильных операторов. На них не могут находиться люди, но их оборудуют видеокамерами с детекторами движения. Еще один возможный источник информации о перемещении российских ракет или дронов — камеры на железных дорогах, дорогах, портах и на других объектах в Польше.

Удары РФ — башня наблюдения в лесах Польши Фото: Defense24 Удары РФ — башня мобильного оператора

Гражданские наблюдатели воспользуются специальным приложением с простым интерфейсом. Они будут находиться на башнях и в момент, когда увидят (услышат) ракету, отправят минимальный набор данных:

какая цель (ракета, дрон, самолет/вертолет);

в каком направлении летит (на экране есть 12 стрелок, похожих на часы, которыми, при правильном положении телефона, можно указать, куда летит объект).

Информация поступит в программу обработки и дальше роль человека будет минимизирована, — уверены разработчики проекта. Программа, которую создадут на вещание Вооруженных сил Польша, должна выполнить две основные функции:

распознать изображение, чтобы, при необходимости, по угрожающей цели ударили, например, ракетными системами;

для системы сигнализации и оповещения гражданской обороны.

Когда именно заработает система, в статье не указывается. Только отмечается, что компания, которая будет разрабатывать программное обеспечение, будет выбрана "в этом году".

Удары РФ — какова реакция Польши

Отметим, на территорию Польши пол десятка раз залетали ракеты, которыми РФ обстреливает Украину. Последний такой случай произошел 24 марта — воздушная цель находилась 39 секунд за границей, а затем развернулась и ударила по Львовской области. В польском правительстве объяснили, почему не сбили ракету: потому что это было якобы слишком опасно для гражданских лиц. Также попытались выразить протест послу РФ, но он проигнорировал приглашение в МИД Польши.

Во время атаки 29 марта в воздух подняли авиацию Польши и союзников, — отчитались польские Вооруженные силы. Именно тогда россияне запустили гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые целились по критической инфраструктуре на Львовщине.

Предыдущий случай появления российской ракеты в Польше произошел в декабре 2022 года. Ракету заметили при пересечении границы, но потом потеряли с радаров. Впоследствии ее отыскали в 450 км в глубине страны: чтобы туда добраться, она пролетела прямо над Варшавой.

В то же время в Украине уже создано приложение, которое выполняет функции, описанные польскими авторами. Приложение называется "Є ППО", — о его работе рассказал представитель группы разработчиков "Технари" Геннадий Сульдин.

Напоминаем, в марте американский генерал рассказал СМИ, как Украина наладила отслеживание российских ракет. По его словам, для этого использовали 8 тыс. телефонов, установленных на вышках мобильных операторов. Между тем для ударов по Харькову враг использует снаряды, которые летят со слишком малого расстояния, чтобы их обнаружили и сбили. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, какие именно объекты повреждены в результате российских ударов.