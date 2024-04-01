Пограничники задержали собственную коллегу на взятке от уклониста (фото)

Сотрудница Госпогранслужбы предлагала мужчине призывного возраста за 9 тысяч долларов незаконно пересечь кодон с Польшей или Молдовой. Для этого женщина должна была предоставить информацию о патрулировании границы, чтобы нарушитель мог ее пересечь вне пунктов пропуска.

Во Львовской области сотрудники Государственной пограничной службы совместно с работниками Государственного бюро расследований задержали работницу ГПСУ, которая обещала за деньги переправить через границу мужчину призывного возраста. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

"Инспектора Львовского пограничного отряда прихватили "на горячем", когда за взятку в $9 тысяч она пообещала "клиенту" помощь в незаконном пересечении границы", — говорится в сообщении.

Правоохранители уточнили, что к женщине обратился мужчина призывного возраста, который постоянно проживает и работает на территории Польши, но недавно вернулся в Украину навестить родственников. Мужчина хотел узнать, как законно можно попасть обратно в Польшу, поскольку не подумал об этом заранее.

Сотрудница ГПСУ сообщила, что ему не удастся законно выехать из Украины, однако за $9 тыс. она сможет "помочь" организовать его переправку. Кроме того, женщина предложила мужчине подыскать еще 3-4 человека, которые бы хотели вместе с ним попасть в Европу. Пограничница заверила, что доставит "группу" автомобилем до границы с Молдовой или с Польшей, и посодействует в самом пересечении границы.

"Пользуясь служебным положением, женщина должна была предоставить информацию о патрулировании границы, чтобы нарушитель мог ее пересечь вне пунктов пропуска", — отметили в Госпогранслужбе.

Злоумышленницу задержали во время получения взятки. Она отстранена от исполнения обязанностей и ожидает рассмотрения дела в суде по существу.

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