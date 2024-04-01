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Военный Фокус Ужесточение мобилизации в Украине

Пограничники задержали собственную коллегу на взятке от уклониста (фото)

ГПСУ, пограничники, взятка
Фото: ДПСУ | Правоохранители задержали сотрудницу ГПСУ на взятке

Сотрудница Госпогранслужбы предлагала мужчине призывного возраста за 9 тысяч долларов незаконно пересечь кодон с Польшей или Молдовой. Для этого женщина должна была предоставить информацию о патрулировании границы, чтобы нарушитель мог ее пересечь вне пунктов пропуска.

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Во Львовской области сотрудники Государственной пограничной службы совместно с работниками Государственного бюро расследований задержали работницу ГПСУ, которая обещала за деньги переправить через границу мужчину призывного возраста. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

"Инспектора Львовского пограничного отряда прихватили "на горячем", когда за взятку в $9 тысяч она пообещала "клиенту" помощь в незаконном пересечении границы", — говорится в сообщении.

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Правоохранители уточнили, что к женщине обратился мужчина призывного возраста, который постоянно проживает и работает на территории Польши, но недавно вернулся в Украину навестить родственников. Мужчина хотел узнать, как законно можно попасть обратно в Польшу, поскольку не подумал об этом заранее.

Сотрудница ГПСУ сообщила, что ему не удастся законно выехать из Украины, однако за $9 тыс. она сможет "помочь" организовать его переправку. Кроме того, женщина предложила мужчине подыскать еще 3-4 человека, которые бы хотели вместе с ним попасть в Европу. Пограничница заверила, что доставит "группу" автомобилем до границы с Молдовой или с Польшей, и посодействует в самом пересечении границы.

"Пользуясь служебным положением, женщина должна была предоставить информацию о патрулировании границы, чтобы нарушитель мог ее пересечь вне пунктов пропуска", — отметили в Госпогранслужбе.

Злоумышленницу задержали во время получения взятки. Она отстранена от исполнения обязанностей и ожидает рассмотрения дела в суде по существу.

Взятка для сотрудницы ГПСУ Fullscreen
Взятка для сотрудницы ГПСУ
Правоохранители задержали пограничницу на взятке Fullscreen
Правоохранители задержали пограничницу на взятке
Правоохранители задержали пограничницу на взятке Fullscreen
Правоохранители задержали пограничницу на взятке
Правоохранители задержали пограничницу на взятке Fullscreen
Правоохранители задержали пограничницу на взятке
Взятка для сотрудницы ГПСУ
Правоохранители задержали пограничницу на взятке
Правоохранители задержали пограничницу на взятке
Правоохранители задержали пограничницу на взятке

Напомним, 1 апреля спецназовцы СБУ задержали российского агента, который собирал и передавал информацию российским спецслужбам об объектах инфраструктуры Укрзализныци и движение военных эшелонов на севере Украины. Эти данные враг планировал использовать для того, чтобы нанести ракетный удар по железной дороге.

29 марта по представлению управления Службы безопасности Украины в Винницкой области в розыск был объявлен так называемый "министр иностранных дел" непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев из-за того, что он отказался осуждать агрессию против Украины, а также в 2014 году поддержал оккупацию Крыма.