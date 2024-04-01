Прикордонники затримали власну колегу на хабарі від ухилянта (фото)

Співробітниця Держприкордонслужби пропонувала чоловіку призовного віку за 9 тисяч доларів незаконно перетнути кодон з Польщею або Молдовою. Для цього жінка мала надати інформацію про патрулювання кордону, щоб порушник міг його перетнути поза межами пунктів пропуску.

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У Львівській області співробітники Державної прикордонної служби спільно з працівниками Державного бюро розслідувань затримали працівницю ДПСУ, яка обіцяла за гроші переправити через кордон чоловіка призовного віку. Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

"Інспекторку Львівського прикордонного загону прихопили "на гарячому", коли за хабар у $9 тисяч вона пообіцяла "клієнту" допомогу в незаконному перетині кордону", — йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці уточнили, що до жінки звернувся чоловік призовного віку, який постійно мешкає та працює на території Польщі, але нещодавно повернувся до України навідати родичів. Чоловік хотів дізнатися, як законно можна потрапити назад до Польщі, оскільки не подумав про це заздалегідь.

Співробітниця ДПСУ повідомила, що йому не вдасться законно виїхати з України, однак за $9 тис. вона зможе "допомогти" організувати його переправлення. Крім того, жінка запропонувала чоловікові підшукати ще 3-4 особи, які б хотіли разом з ним потрапити до Європи. Прикордонниця запевнила, що доправить "групу" автомобілем до кордону з Молдовою або з Польщею, і посприяє в самому перетині кордону.

"Користуючись службовим становищем, жінка мала надати інформацію про патрулювання кордону, щоб порушник міг його перетнути поза межами пунктів пропуску", — зазначили у Держприкордонслужбі.

Зловмисницю затримали під час отримання хабаря. Вона відсторонена від виконання обов'язків та очікує на розгляд справи у суді по суті.

Хабар для співробітниці ДПСУ Правоохоронці затримали прикордонницю на хабарі Правоохоронці затримали прикордонницю на хабарі Правоохоронці затримали прикордонницю на хабарі

Нагадаємо, 1 квітня спецпризначенці СБУ затримали російського агента, який збирав та передавав інформацію російським спецслужбам про об'єкти інфраструктури Укрзалізниці та рух військових ешелонів на півночі України. Ці дані ворог планував використати для того, щоб завдати ракетного удару по залізниці.

29 березня за поданням управління Служби безпеки України у Вінницькій області в розшук було оголошено так званого "міністра закордонних справ" невизнаного Придністров'я Віталія Ігнатьєва через те, що він відмовився засуджувати агресію проти України, а також у 2014 році підтримав окупацію Криму.