На Днепропетровщине мошенники украли более 1 млн грн у донаторов на ВСУ

Четыре афериста под видом благотворителей обманули около сотни украинцев на сумму в более 1 млн гривен. Злоумышленники откликались на объявления о сборе средств на помощь ВСУ. Вроде бы хотели сами задонатить, зато выманивали персональные данные, заходили в интернет-банкинг и присваивали средства себе.

Правоохранительные органы Днепропетровской области задержали четырех мошенников, которые обманывали граждан, выдавая себя за представителей международных волонтерских организаций. Они обманным путем выманивали у донаторов банковские и персональные данные, чтобы присвоить средства себе. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Обвиняемые находили в интернете объявления о сборе средств на помощь ВСУ и лечение военных. Выдавая себя за представителей международных волонтерских организаций или платежных учреждений, мошенники с фейковых страниц в соцсетях предлагали "помощь", — говорится в сообщении.

Злоумышленники делали вид, что находятся на территории Польши, выманивали персональные и банковские данные тех, кто собирал средства, якобы для конвертации злотых в гривну. А дальше входили в интернет-банкинг жертв и выводили деньги на подконтрольные банковские счета.

"Полицейские провели серию обысков по местам жительства и в автомобилях злоумышленников. Изъяты мобильные телефоны, 300 сим-карт, компьютерная техника, банковские карты, черновые записи, денежные средства в разной валюте на общую сумму почти 800 тыс. грн, а также 4 автомобиля", — отметили в Нацполиции.

По данным следствия, мошенники завладели средствами почти 100 украинцев из разных регионов на общую сумму около 1,3 млн гривен.

Сейчас все четверо членов преступной группы находятся под стражей. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, 1 апреля в Киеве Служба безопасности Украины задержала владельца нескольких предприятий в Бердянске по производству стройматериалов. После оккупации города мужчина начал сотрудничать с российскими войсками и поставлять им все необходимое для изготовления противотанковых железобетонных конструкций. В его доме обнаружили документы и другие вещественные доказательства преступного сотрудничества с оккупационными войсками.

В этот же день Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководительнице российского пропагандистского телеканала "Russia Today" Маргарите Симоньян. Украинские спецслужбы обвиняют Симоньян в том, что она публично призывала массово убивать украинских детей, а также выступала за продолжение бомбардировки гражданской инфраструктуры в Украине.