Субмарина-невидимка: в США впервые установили бесшумный двигатель на подводную лодку

Силовая установка представляет собой магнитогидродинамический привод, который полностью размещен в корпусе подводной лодки и имеет лишь проемы для забора воды в носовой части.

Военно-морской флот США оснастил подводную лодку класса Virginia революционной двигательной установкой, известной как магнитогидродинамический привод (МГД). Эта инновация, созданная в рамках программы DARPA PUMP, обещает произвести революцию в подводной войне, сделав подводные лодки практически невидимыми. Об этом 1 апреля сообщили обозреватели Naval News.

Первой лодкой, оснащенной новой силовой установкой, станет USS Montana (SSN 794). Эта ударная подводная лодка класса Virginia была принята в состав ВМС США в июне 2022 года. Хотя она еще новая, для проведения модернизации ее доставили в Гротон, штат Коннектикут.

Кратко о технологии

Созданная в 2023 в рамках программы DARPA PUMP передовая технология, представляет собой значительный скачок в области двигательных систем подводных лодок.

Силовая установка не имеет движущихся механических частей, поэтому подводную лодку, вероятно, будет особенно сложно обнаружить с помощью пассивного гидролокатора, который прослушивает шумы

Магнитогидродинамический привод использует сверхпроводящие магниты для ускорения воды, проходящей через него, подобно движению гусеницы. В отличие от традиционных гребных винтов, МГД-привод полностью размещен в корпусе подводной лодки и имеет лишь едва заметные внешние признаки, такие как проемы для забора воды в носовой части.

"Единственным внешним признаком могут стать водозаборные люки в носовой части. Они будут напоминать затворы торпедных аппаратов, но большего размера — примерно диаметром с баллистическую ракету, запускаемую с подводной лодки", — отметили британские эксперты.

Принцип работы МГД

Между тем такая конструкция имеет и недостатки — для надлежащей работы такой двигатель должен иметь мощный источник энергии, однако в то же время дает относительно малую тягу по сравнению с аналогами. Частично эта проблема могла быть решена атомной энергоустановкой субмарины класса Virginia

Успешные испытания могут привести к его принятию на вооружение на будущих подводных лодках класса Virginia и на готовящейся подводной лодке типа SSN-X, что произведет революцию в военно-морских силовых установках, подытожили эксперты.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы США наконец начнут ремонт атомной субмарины USS Boise (SSN 764) класса Los Angeles, которая не выходила в море с 2015 года.