Российская авиация пытается атаковать остров Змеиный и сорвать зерновой коридор, — Гуменюк (видео)

По словам начальницы пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, именно вдоль острова Змеиный проходят рекомендованные морские пути, то есть навигационный коридор.

Российский Черноморский флот, который сейчас сосредотачивается на востоке Черного моря и не может контролировать его северо-западную часть, пытается с воздуха атаковать остров Змеиный, чтобы помешать работе зернового коридора. Об этом 1 апреля сообщила на брифинге в медиацентре "Украина — Укринформ" начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, полковник Наталья Гуменюк.

Она отметила, что российские оккупационные войска из-за невозможности применения своего корабельно-катерного состава атакуют остров в Черном море самолетами тактической авиации с авиационными управляемыми бомбами (КАБами), пытаясь таким образом продемонстрировать свое господство над черноморской акваторией.

"Относительно острова Змеиный, здесь понятно, что в условиях, когда враг не может контролировать северо-западную часть Черного моря корабельно-катерным составом, они пытаются давить авиацией. Они пытаются время от времени демонстрировать свое господство хотя бы в воздухе. И были случаи, когда самолетами тактической авиации они проводили там и разведку, и попытки направить туда управляемые авиационные ракеты, которые не имели успеха и, как правило, теряли боевую способность еще над акваторией моря", — отметила Гуменюк.

По словам пресс-секретаря, факты давления российской авиации усматриваются еще и как попытки сорвать работу навигационного коридора, которым Украина отправляет на экспорт свою агропродукцию, в частности зерно.

"Потому что как раз вдоль острова Змеиный проходят рекомендованные морские пути", — пояснила Гуменюк.

Относительно демонстративных ударных операций на острове Змеиный, то еще в конце 2023 года британская разведка предупреждала, что Россия прибегает к таким рискованным действиям для демонстрации своего влияния в Черном море.

Напомним, что британская разведка недавно сообщила, каким образом российское военно-морское командование пытается спрятать свой флот, чтобы обезопасить его от атак украинскими морскими дронами — прикрыла баржами вход в акваторию Новороссийского морского порта.

Напомним, 27 марта в ВМС ВСУ рассказали об уничтожении российских кораблей в акватории Черного и Азовского морей.