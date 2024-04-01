Атака на ДнепроГЭС: могут ли повториться последствия разрушения Каховской ГЭС

Риски для жителей Днепра создают четыре других ГЭС, которые расположены выше по течению от областного центра, а если будут разливы Днепра, то в первую очередь могут пострадать левобережные части Днепропетровщины, где есть склоны пологи.

Каховскую ГЭС взорвали изнутри, тогда как Днепровскую — атаковали извне, поэтому такие же последствия, которые были в Херсонской области летом прошлого года, маловероятны теперь для жителей Днепропетровщины. Такое мнение в комментарии "Суспільному" высказала доцент кафедры гидрогеологии и инженерной геологии, заведующая кафедрой НТУ "Днепровская политехника" Алина Загриценко.

"На Днепровский ГЭС не было сообщений, что есть какие-то повреждения именно плотины. Да, гидроэлектростанция, которая производит энергию — повреждения есть. То есть она может не производить электроэнергию, мы можем потерять определенный объем воды, но такие последствия, как на Каховке, будем надеяться, что они вообще маловероятны", — сказала Загриценко.

Она уточнила, что Днепр расположен ниже по течению, чем еще четыре гидроэлектростанции — Каменская, Кременчугская, Киевская и Каневская ГЭС.

"В случае разрушения одной из них, для всех, кто расположен ниже по течению — есть риски. К нам ближе всего расположена Каменская ГЭС. Это наш ближайший риск, который может быть", — пояснила Загриценко.

По ее словам, Каховская ГЭС имела 13 млн километров кубических объема накопления воды, а Кременчугская — еще больше.

"Конечно, могут быть разливы Днепра и в первую очередь могут пострадать левобережные части, где склоны пологи. Правобережье пострадает в меньшей степени", — сказала эксперт.

В конце она объяснила, что делать в случае незначительных повреждений ГЭС или фильтрационных потерь.

"Если это фильтрационные потери и мы способны их пропускать, то есть открываем ниже расположенные по потоку шлюзы и просто спускаем эту воду. Если это не внезапный выброс всей массы. Если внезапный выброс, опять же, класс ответственности сооружений самый высокий и все риски и площади затопления, они заранее просчитаны", — сказала Загриценко.

Напомним, 1 апреля заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский заявил, что украинская энергосистема работает стабильно благодаря разновидностям генерации, даже несмотря на то, что в результате российского удара потеряно более 1000 МВт мощности на ДнепроГЭС.

22 марта российские войска атаковали ДнепроГЭС 8 ракетами. Известно о попадании по плотине станции и машинному залу. Тогда же в пресс-службе ЧАО "Укргидроэнерго" не подтвердили угрозу прорыва плотины ДнепроГЭС, но в результате повреждения из-за атаки ее работу пришлось остановить.

27 марта в Минэкологии рассказали о движении нефтяного пятна в результате удара по ДнепроГЭС. Специалисты следят за тем, чтобы вредные вещества не попали в те места, где вода забирается для нужд населения.