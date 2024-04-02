"Очень опасные": эксперт рассказал, какие типы авиабомб применяют оккупанты

Взрыв 250-килограммовой авиабомбы, по словам эксперта Богдана Долинце, можно сравнить с прилетом крылатой или баллистической ракеты средней мощности.

Российские оккупанты терроризируют жителей Харьковской области, используя новые типы модернизированных авиабомб. Авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал подробности "24 Каналу".

Такие же бомбы, по словам специалиста, оккупанты применяли для штурма Авдеевки. Фактически это два типа модернизированных авиабомб.

Первый тип — УМПК бомбы, которые используют раскладные крылья. Это позволяет увеличить соответствующую дальность полета на расстояние 30 — 50 километров.

УМПК — универсальный модуль планирования и коррекции разработан. Его разработали на российском предприятии "Базальт". Навесной модуль позволяет превращать обычные неуправляемые бомбы в планерные, которые имеют высокую точность и увеличенный радиус действия.

Второй тип — применение нового боеприпаса. Кроме модуля коррекции и планирования применяют активный двигатель, который способен обеспечить предоставление дополнительной скорости. Позволяет увеличить соответствующую дальность полета до 70 — 80 километров.

Долинце отметил, что использование такого двигателя позволяет на небольших расстояниях использовать эти боеприпасы для запуска с наземной пусковой установки, а не с авиационной системы. Населению Украины, как пояснил авиационный эксперт, использование подобных бомб несет большую угрозу.

"Они очень опасны из-за их мощности — более 250 килограммов", — рассказал Богдан Долинце.

Результат взрыва, по словам эксперта, соизмерим с прилетом крылатой или баллистической ракеты средней мощности.

Напомним, 1 апреля мэр Харькова рассказал, что войска РФ усилили обстрелы города и бьют новыми снарядами. Игорь Терехов сообщил, что российские войска не подошли ближе к городу, но применяют оружие большего радиуса действия. По его словам, цель врага — запугать харьковчан.