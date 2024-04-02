"Дали четко понять": Госдеп предостерег Китай от военного сотрудничества с РФ

Спикер ведомства Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты выражают беспокойство по поводу нарастающего уровня сотрудничества между Москвой и Пекином.

Спикер Государственного департамента США Мэттью Миллер выразил обеспокоенность наращиванием сотрудничества между Россией и Китаем, отметив, что Соединенные Штаты ясно дали понять свое противодействие любой форме поддержки Москвы со стороны Пекина. Об этом он заявил во время брифинга.

В ответ на вопрос о запланированном саммите между руководителями России и Китая, Мэттью Миллер отметил, что США явно против любых действий КНР, которые могут поддержать военные действия РФ против Украины.

Миллер добавил, что США выступают против того, чтобы Китай поддерживал агрессивные действия России против Украины.

"Мы очень четко дали понять, что мы против того, чтобы Китай предпринимал любые шаги, которые помогали бы поддерживать агрессию РФ в Украине", – акцентировал Миллер.

Напомним, что 1 апреля министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне приехал в Пекин на один день и воспользовался случаем, чтобы обсудить войну в Украине. Он заявил, что Франция ожидает от Китая четких сообщений Москве.

К тому же 21 марта помощник российского президента Юрий Ушаков одобрительно высказался о так называемом "мирном плане" Китая в отношении Украины. При этом политик отметил, что такая идея не была одобрена Западом.

По убеждению иностранных наблюдателей и дипломатов, Путин может сделать Китай своим первым пунктом визита после избрания. На 7 мая уже запланировано проведение официальной делегации инаугурации Владимира Путина.