Мобилизация в Украине: с какими болезнями спины не призовут в ВСУ в апреле
Военнообязанного мужчину могут не признать годным к прохождению военной службы при диагностировании некоторых болезней спины.
В связи с введением мобилизации в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут призываться на службу. Однако военнообязанные могут получить отсрочку по состоянию здоровья, в том числе и из-за болезней спины. Об этом говорится в приложении 1 к действующему Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины.
Так, согласно законодательству, основанием для освобождения от службы в Вооруженных Силах Украины или временной отсрочки могут быть проблемы с позвоночником и общим состоянием опорно-двигательного аппарата. Пригодность военнообязанных к службе определяет военно-врачебная комиссия.
Непригодными к военной службе с исключением из воинского учета или ограниченно пригодными могут быть лица, страдающие следующими состояниями или заболеваниями (все решается индивидуально):
- заболевания позвоночника (дорсопатии) и их последствия М40-М54;
- кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника;
- спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии;
- травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических – нервов S22, S24, S25, S32;
- переломы позвоночника на любом уровне;
- перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих, подвывих позвонка, – разрыв межпозвонкового диска;
- разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга;
- прогрессивный туберкулез позвоночника, костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплывных абсцессов и свищей;
- активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей;
- деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся функциональной нестабильностью II-III стадий (смещение тел позвонков более 3 мм во время функциональных проб) и вертебробазилярной недостаточностью;
- деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающиеся глубокими пара- и тетрапарезами с нарушениями функций сфинктеров, с синдромом бокового амиотрофического склероза, а также полиомиелитным, каудальным, синдромом сосудистых менее трех месяцев) стационарного лечения без стойкого клинического эффекта;
- фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный холм и др.) и значительным нарушением функции внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу.
В Украине во время действия военного положения не будут призывать граждан, страдающих тяжелыми формами артритов, если эти заболевания оказывают негативное влияние на опорно-двигательную систему человека, например:
- тяжелых формам артритов и артрозов, синдроме Фелти, ревматоидном васкулите, болезни Стилла, ревматоидном бурсите, псориатических и энтеропатических артропатиях;
- ювенильном артрите, подагре, подагре Шегрена, болезни Бехчета, диффузном эозинофильном фасците, что приводит к значительным нарушениям функций поврежденных органов.
Напомним, адвокат Ростислав Кравец рассказал, что представители ТЦК и СП не имеют полномочий проверять документы и задерживать людей. Зато сотрудники военкоматов могут вручать повестки законным способом.