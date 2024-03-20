Мобилизация в Украине: с какими болезнями глаза не призовут в ВСУ в апреле
Военнообязанного мужчину могут признать годным к прохождению военной службы при диагностировании некоторых болезней глаза.
Во время военного положения и всеобщей мобилизации в ряды ВСУ могут призвать военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которых ВВК признала годными к службе. Однако мужчину могут освободить от мобилизации по состоянию здоровья, в частности из-за болезни глаза. Издание "Факты" рассказало детали.
В результате мужчину могут признать непригодным к службе с исключением с воинского учета, если у него:
- выраженные анатомические недостатки век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций;
- болезни всех частей глаза, придаточного аппарата на обоих глазах с частыми обострениями или прогрессирующим снижением зрительных функций — рубцы, помутнение, дегенеративные изменения, катаракта, болезни зрительного нерва;
- отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии;
- глаукома в тяжелой стадии;
- стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;
- близорукость или дальнозоркость глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разницей рефракции в двух главных меридианах более 6,0 дптр;
- острота зрения ниже 0,1 или слепота;
- отсутствует глазное яблоко при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или остроте зрения обоих глаз 0,2 и ниже.
Зато годными к военной службе определяются мужчины, у которых диагностировали легкую форму глаукомы, близорукость или дальнозоркость до 6,0 дптр, астигматизм любого вида с разницей рефракции до 3,0 дптр, нарушение цветоощущения — дихромазия, аномальная трихромазия.
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