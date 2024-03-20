Мобилизация в Украине: с какими болезнями глаза не призовут в ВСУ в апреле

Военнообязанного мужчину могут признать годным к прохождению военной службы при диагностировании некоторых болезней глаза.

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Во время военного положения и всеобщей мобилизации в ряды ВСУ могут призвать военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которых ВВК признала годными к службе. Однако мужчину могут освободить от мобилизации по состоянию здоровья, в частности из-за болезни глаза. Издание "Факты" рассказало детали.

В результате мужчину могут признать непригодным к службе с исключением с воинского учета, если у него:

выраженные анатомические недостатки век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций;

болезни всех частей глаза, придаточного аппарата на обоих глазах с частыми обострениями или прогрессирующим снижением зрительных функций — рубцы, помутнение, дегенеративные изменения, катаракта, болезни зрительного нерва;

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии;

глаукома в тяжелой стадии;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разницей рефракции в двух главных меридианах более 6,0 дптр;

острота зрения ниже 0,1 или слепота;

отсутствует глазное яблоко при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или остроте зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Зато годными к военной службе определяются мужчины, у которых диагностировали легкую форму глаукомы, близорукость или дальнозоркость до 6,0 дптр, астигматизм любого вида с разницей рефракции до 3,0 дптр, нарушение цветоощущения — дихромазия, аномальная трихромазия.

Напомним, адвокат Ростислав Кравец рассказал, что представители ТЦК и СП не имеют полномочий проверять документы и задерживать людей. Зато сотрудники военкоматов могут вручать повестки законным способом.

Ранее нардеп от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко сообщил, что Рада может разрешить подавать уклонистов в розыск. Также могут увеличить размер штрафов и административную ответственность.