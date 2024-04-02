Получают деньги и квартиры: россияне активно переезжают в Мариуполь, — Андрющенко

По словам советника мэра Мариуполя, вражеские власти стимулируют граждан начать жизнь с чистого листа на украинской территории. Для этого их мотивируют денежным вознаграждением.

Граждане Российской Федерации начали активно переезжать в украинскую Донецкую область, часть которой временно находится под контролем оккупантов. Их мотивируют это делать при помощи денег. Об этом подробнее рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире "Еспресо.TV".

По его словам, захваченный город активно пытаются заселять жителями европейской части России. Чтобы люди активнее покидали свои дома и начинали строить жизнь заново на чужой территории их мотивируют денежными средствами.

"Россиянам платят за то, чтобы они приезжали и жили во временно оккупированном Мариуполе. То есть они получают деньги. За эти средства они могут купить мебель и сделать ремонт. Оккупанты выдают ордера на квартиры, которые они признали бесхозными. Такая вот схема работает в Мариуполе. И она достаточно активно продвигается оккупантами", — заявил Петр Андрющенко.

Отдельно советник мэра Мариуполя добавил, что сами россияне также поддерживают идею того, чтобы переехать в захваченный украинский город. Различных мигрантов противник уже не призывает менять свою жизнь и продолжать ее в новом городе.

"Наоборот, сейчас идет активная агитация на европейской части территории РФ о переезде в Мариуполь. Их власти пытаются очень активно продвигать эту идею. И удивительно то, что самим россиянам очень нравится идея с переездом в оккупированный Мариуполь. То есть они приезжают на руины и заселяют наши квартиры", — продолжил Петр Андрющенко.

Напомним, 29 марта советник мэра Мариуполя также заявлял, что РФ может открыть железную дорогу в оккупации уже в мае. По его словам, противник не с нуля строит альтернативный маршрут для улучшения логистики. До вторжения на Донбасс там уже была дорога, которая соединяла Мариуполь, Москву и Санкт-Петербург.