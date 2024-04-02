СБУ задержала агента РФ, которая шпионила за боевой авиацией вблизи Кривого Рога (фото)

Спецназовцы поймали шестую фигурантку агентурной сети российских спецслужб, которая существовала на территории Днепропетровской и Донецкой области. На этот раз задержали женщину, задачей которой было следить за украинскими самолетами и передавать информацию о месте расположения аэродромов.

Служба безопасности Украины задержала российского агента, которая шпионила за боевыми самолетами Вооруженных сил Украины вблизи Кривого Рога, отслеживала направления полетов боевой авиации ВСУ и передавала всю необходимую информацию кураторам из российских спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Злоумышленница пыталась выявить военные аэродромы и места базирования украинской ПВО вблизи Кривого Рога. В случае обнаружения "нужных" объектов злоумышленница должна была зафиксировать их геолокации на электронных картах и "отчитаться" в ФСБ", — говорится в сообщении.

В СБУ уточнили, что предоставленная женщиной информация могла бы быть использована для ракетных ударов по этим целям и запуска на эти аэродромы дронов-камикадзе типа Shahed.

"Чтобы следить за боевой авиацией и противовоздушной обороной ВСУ, предательница выходила на местность. Также она пыталась обнаружить и скрыто зафиксировать военную инфраструктуру. Коммуникацию поддерживала в мессенджере с кадровым сотрудником ФСБ", — сообщили в ведомстве.

Фигуранткой оказалась местная жительница — идеологическая сторонница р*шизма. В ее доме нашли мобильный телефон с доказательствами переписки с агрессором.

СБУ задержала коллаборационистку, которая шпионила за самолетами ВСУ вблизи Кривого Рога Фото: СБУ

Женщина оказалась шестой фигуранткой агентурной сети ФСБ, которая была разоблачена в начале этого года. Тогда в Днепропетровской и Донецкой областях были задержаны пять российских агентов. Среди них — инженер оборонного завода и чиновница горсовета в Донецкой области, которые отслеживали геолокации ВСУ на прифронтовых территориях.

Сейчас женщина находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Напомним, 1 апреля в Киеве Служба безопасности Украины задержала владельца нескольких предприятий в Бердянске по производству стройматериалов. После оккупации города мужчина начал сотрудничать с российскими войсками и поставлять им все необходимое для изготовления противотанковых железобетонных конструкций. В его доме обнаружили документы и другие вещественные доказательства преступного сотрудничества с оккупационными войсками.

В этот же день Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководительнице российского пропагандистского телеканала "Russia Today" Маргарите Симоньян. Украинские спецслужбы обвиняют Симоньян в том, что она публично призывала массово убивать украинских детей, а также выступала за продолжение бомбардировки гражданской инфраструктуры в Украине.