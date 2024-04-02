Россия использует гражданские суда для транспортировки систем ПВО (фото)

Российские подразделения перебросили ЗРПК "Панцирь-С1" и С-300 для защиты Керченского моста от возможных воздушных атак украинских войск.

Россия использует гражданские суда для перевозки военного груза. Об этом сообщает в Telegram "Атеш".

Участники подполья ведут постоянный мониторинг ситуации в районе Керченского моста. Во время наблюдения зафиксировали гражданские корабли для транспортировки военного груза. Отмечается и уменьшение движения военных кораблей ВМФ РФ.

Переброска средств ПВО для защиты моста от возможных воздушных атак со стороны Сил обороны Украины подтверждается. В частности, были обнаружены ЗРПК "Панцирь-С1" и С-300. Такие действия оккупантов указывают на их стратегические приоритеты, направленные на укрепление воздушной защиты моста на причинение вреда защите российских городов.

"Мы продолжим отслеживать обстановку в районе и информировать о дальнейших действиях р*шистов", — говорится в сообщении.

Оккупация Крыма и партизаны

Российские оккупационные войска начали активно перебрасывать в Евпаторию танковые подразделения. Уже зафиксирована переброска танкового батальона. Участники подполья 29 марта подтвердили информацию.

Участники движения также 28 марта заявили, что Вооруженные силы Российской Федерации готовятся к отражению атак украинских диверсионно-разведывательных групп во временно оккупированном Севастополе в Крыму. В частности противник решил разместить БМП на береговой линии обороны.

Кроме этого, в партизанском движении сообщили, что противник начал перемещать военные склады с временно оккупированного полуострова. По словам участников подполья, у российских захватчиков началась паника.

Напомним, 25 марта в подполье рассказали о защите россиянами НПЗ от дальнобойных БПЛА Украины. Большое количество российских средств ПВО вовлечено в войну против Украины, поэтому невозможно отправить их для защиты всех стратегических объектов на территории России.