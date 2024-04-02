Надежда Войцишин до 2014 года проживала на Луганщине, однако из-за агрессии РФ переехала с семьей в Волынскую область. В 2020 году, когда девушке было 22 года, она решила защищать Украину с оружием в руках.

Война всегда приносит большие потери. В этот раз на фронте погибла военнослужащая Надежда Войцишин, которая в 22 года кардинально изменила свою жизнь и отправилась защищать Украину. Она в свое время была вынуждена покинуть дом из-за войны. О трагическом известии написали на странице Любомльской городской территориальной громады в социальной сети Facebook.

Речь идет про девушку 1998 года рождения — Надежду Войцишин. Она погибла 30 марта текущего года в районе населенного пункта Тарасовка Запорожской области.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей, разделяем с вами боль от невосполнимой утраты и склоняем головы в глубокой скорби. Спасибо нашей защитнице за подвиг, преданность украинскому народу, стойкость и патриотизм! Вечная и светлая память Войцишин Надежде Сергеевне!" — говорится в сообщении.

На фронте погибла молодая девушка, которая в 22 года встала на защиту Украины Фото: Facebook

Потери на фронте: кем была Надежда Войцишин

Участница Facebook-группы "Волонтерская помощь Любомль Волынь" Екатерина Демянчук также высказалась о потере. Оказалось, что погибшая девушка родилась в городе Попасная Луганской области, однако в 2014 году, после начала российской агрессии на Донбассе, семья переехала в западную часть страны — в город Любомль. Там Надежда Войцишин уже заканчивала школу и строила жизнь заново.

"По окончании школы поступила на педагогический факультет в городе Ровно, параллельно училась также на военной кафедре. Хотя в родном городе в то время стало спокойнее, решила остаться в западной части Украины, потому что жила, вдохновлялась, любила все, что касалось украинского. Надежду интересовало все — обряды, традиции, обычаи, поэзия, культура, потому что Украина была любовью ее жизни", — говорится в сообщении.

На фронте погибла молодая девушка, которая в 22 года встала на защиту Украины Фото: Facebook

В 2020 году, еще до начала полномасштабной войны, девушка приняла решение стать частью ВСУ. У нее была мечта жить в сильной, свободной и независимой Украине, как говорит автор публикации, поэтому решила действовать сама.

В 2022 году она вышла замуж и ее супруг также сегодня защищает страну. Пара мечтала жить вместе до глубокой старости, завести детей, а после войны в планах было сыграть громкую свадьбу, о которой так мечтала погибшая девушка. Она даже купила платье для будущего мероприятия.

"Теперь это платье свадебное, вместе с вышитой рубашкой, ждут свою невесту, чтобы быть вложенными в гроб, и сопровождать в последнюю дорогу … Надя служила со своими побратимами наравне, имела звание капитана (уверена, такие звания просто так не присваиваются). Надя была милая, красивая, нежная, хрупкая для своего любимого. Хочется, чтобы память о ней осталась такой, какой она была сама – светлая, солнечная, улыбчивая", — подытожила Екатерина Демянчук.

Напомним, 20 марта сообщалось, что на фронте, эвакуируя раненых, погибла боевой медик Анастасия "Троя". По словам военнослужащей ВСУ Даны Ники, погибшая девушка пошла служить сразу после начала полномасштабной войны. Теперь за нее обещают отомстить противнику.