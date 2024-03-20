"Была цветом нации": на фронте, эвакуируя раненых, погибла боевой медик Анастасия "Троя"

По словам военнослужащей ВСУ Даны Ники, погибшая девушка пошла служить сразу после начала полномасштабной войны. Теперь за нее обещают отомстить противнику.

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На фронте погибла боевой медик 1-го стрелкового батальона 67 отдельной механизированной бригады (ОМБр) Добровольческого украинского корпуса (ДУК) Анастасия с позывным "Троя". В момент вражеской атаки она эвакуировала раненых с поля боя. Об этом написала военнослужащая Дана Ника на своей странице в социальной сети Facebook.

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По ее словам, всегда болезненнее всего терять своих воспитанников, а Анастасия "Троя" воспитывалась в ее лагерях "Коммандос". О ней теперь вспоминают как о талантливой, искренней, сообразительной и красивой девушке, которая была надеждой.

После начала полномасштабной войны Анастасия "Троя" сразу приняла решение пойти воевать за Украину. Сначала она стала частью ДУК "Правый сектор", а позже перешла в 67-ю ОМБр ДУК, где выполняла задачи медика.

На фронте погибла боевой медик Анастасия "Троя" Фото: Facebook

"Сегодня (19 марта, — ред.) она погибла, эвакуируя раненых от вражеского огня. Она была цветом нации, юной посестрой Правой Молодежи, добрая, красивая и смелая. Месть врагу за нее будет непременно, но потерю близким ничем не компенсируешь. Искренние соболезнования родным…", — пишет Дана Ника.

Отдельно по этому поводу на своей странице в социальной сети Facebook также высказался боец ВСУ Кость Петрович. Он назвал погибшую девушку примером для многих, намерения которой были настоящими.

"У меня просто не хватает слов! Сердце разрывается! Гордился тобой! Ты была примером для многих! Ты была настоящей! Не уберегли ……. Честь!" — говорится в сообщении.

В 67-й ОМБР ДУК на момент публикации материала никак не комментировали гибель Анастасии "Трои".

Напомним, 19 марта сообщалось, что на фронте погиб боец 3-й ОШБр. Артем "Ронин" Жигадло участвовал в обороне Киева, воевал на Запорожском направлении, под Бахмутом и в Авдеевке Донецкой области, рассказал его побратим Станислав Матвеев.