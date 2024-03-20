"Була цвітом нації": на фронті, евакуюючи поранених, загинула бойова медикиня Анастасія "Троя"

За словами військовослужбовицi ЗСУ Дани Ніки, загибла дівчина пішла служити одразу після початку повномасштабної війни. Тепер за неї обіцяють помститися противнику.

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На фронті загинула бойова медикиня 1-го стрілецького батальйону 67 окремої механізованої бригади (ОМБр) Добровольчого українського корпусу (ДУК) Анастасія з позивним "Троя". У момент ворожої атаки вона евакуювала поранених із поля бою. Про це написала військовослужбовиця Дана Ніка на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

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За її словами, завжди найболючіше втрачати своїх вихованців, а Анастасія "Троя" виховувалася в її таборах "Коммандос". Про неї тепер згадують як про талановиту, щиру, кмітливу та красиву дівчину, яка була надією.

Після початку повномасштабної війни Анастасія "Троя" одразу ухвалила рішення піти воювати за Україну. Спочатку вона стала частиною ДУК "Правий сектор", а пізніше перейшла до 67-ї ОМБр ДУК, де виконувала завдання медикинi.

На фронті загинула бойова медикиня Анастасія "Троя" Фото: Facebook

"Сьогодні (19 березня.— Ред.) вона загинула, евакуюючи поранених від ворожого вогню. Вона була цвітом нації, юною посестрою Правої Молоді, добра, гарна та смілива. Помста ворогу за неї буде неодмінно, але втрату близьким нічим не компенсуєш. Щирі співчуття рідним…" — пише Дана Ніка.

Окремо про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook також висловився боєць ЗСУ Кость Петрович. Він назвав загиблу дівчину прикладом для багатьох, наміри якої були справжніми.

"У мене просто не вистачає слів! Серце розривається! Пишався тобою! Ти була прикладом для багатьох! Ти була справжньою! Не вберегли ……. Честь!" — ідеться в повідомленні.

У 67-й ОМБР ДУК на момент публікації матеріалу ніяк не коментували загибель Анастасії "Трої".

Нагадаємо, 19 березня повідомлялося, що на фронті загинув боєць 3-ї ОШБр. Артем "Ронін" Жигадло брав участь в обороні Києва, воював на Запорізькому напрямку, під Бахмутом і в Авдіївці Донецької області, розповів його побратим Станіслав Матвєєв.