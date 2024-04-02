"Воздушный щит Украины должен быть усилен": Кулеба призвал Нидерланды предоставить Patriot

Руководитель МИД Украины проинформировал нидерландских представителей об усилении российского воздушного террора, включая интенсивное использование оккупантами баллистических ракет.

Воздушный щит Украины необходимо существенно усилить, в частности дополнительными комплексами и ракетами к системам Patriot. Об этом заявил руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба в сервисе микроблогов Х.

Он рассказал, что начал визит в Нидерланды со встречи с Ганке Брюинс Слот, своей голландской коллегой. Они обсудили сегодняшнюю конференцию "Восстановление справедливости для Украины", которая состоялась в Гааге. Участники отметили, что следует делать конкретные шаги для обеспечения справедливости за российские преступления.

Кулеба рассказал, что проинформировал нидерландских представителей относительно усиления российского воздушного террора, включая интенсивное использование оккупантами баллистических ракет. По его словам, необходимо усилить, в частности дополнительными комплексами и ракетами к системам Patriot.

"Я благодарен Ханке и Нидерландам за мощную поддержку и вклад в защиту Украины и всей Европы", — сообщил он.

Patriot в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США еще не отправляли в Украину системы Patriot, а делали это другие государства. Он отметил, что 5-7 этих систем от США могли бы разблокировать небо для индустрии, усилить работу украинских военных и обеспечить учебный процесс в школах. По его словам, средства — 1,5-2 млрд долларов — выделялись на эти системы и снаряды к ним, но сами комплексы прибыли в Украину из разных государств.

Эксперт рассказал, что Украина может не получить ракет для Patriot без помощи США. Россия в последние дни существенно усилила ракетные атаки по Украине на фоне информации об исчерпании ракет для ПВО. Александр Мусиенко не исключает, что российские оккупанты "хотят проверить" информацию западных медиа, которая касается вероятного исчерпания в Украине запасов зенитных перехватчиков до конца месяца.

Напомним, 30 марта стало известно, что НАТО развернет систему Patriot в Литве на границах с РФ. Система противовоздушной обороны пробудет на территорию Литвы несколько недель, пока будут продолжаться совместные учения Литвы и Нидерландов учения, заявили в оборонных ведомствах двух стран.