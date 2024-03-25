Будет сложно: Украина может не получить ракет для Patriot без помощи США — эксперт

В течение последних дней Россия существенно усилила ракетные атаки по Украине на фоне информации об исчерпании ракет для ПВО.

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В случае отсутствия нового финансирования военной помощи для Украины со стороны Конгресса Соединенных Штатов получение Украиной ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot будет более сложной задачей. Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Он отметил, что причиной интенсивности российских ракетных обстрелов, которую можно наблюдать в течение последних нескольких дней, могут быть перебои с поставками Украине ракет для ЗРК.

Александр Мусиенко не исключает, что россияне "хотят проверить" информацию западных медиа, которая касается вероятного исчерпания у Украины запасов зенитных перехватчиков до конца месяца.

"Насколько я знаю, по результатам 20-й встречи в формате "Рамштайн" ее участники приняли решение о поставках ракет для систем противовоздушной обороны. К тому же кроме США другие страны также вовлечены в процесс производства ракет для Patriot", — отметил он.

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Эксперт говорит, что вопрос о дальнейших поставках Украине ракет для систем ПВО пока решается. Однако в дальнейшем, если в США не проголосуют за помощь, это будет сложнее делать, в том числе это актуально для ракет для Patriot.

В течение последних нескольких дней страна пережила несколько массированных атак и точечные удары баллистическими ракетами по украинским городам, которые нанесли российские оккупанты. В связи с этим глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников немедленно усилить украинскую ПВО, прежде всего ЗРК Patriot.Напомним, что 22 марта армия РФ нанесла массированный ракетный удар по украинской энергетической инфраструктуре. Глава Минэнерго Герман Галущенко назвал его наиболее масштабным за последнее время.

При этом в тот же день британская разведка выступила с предположением, что подобные атаки не прекратятся до тех пор, пока у РФ есть авиация и ракеты.