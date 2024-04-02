Самая "жирная" цель — Крымский мост: почему Storm Shadow и SCALP не заменят Taurus

Эксперт Валерий Рябых рассказал о главном отличии немецких ракет Taurus от тех, что уже имеют ВСУ. По его словам, Германия могла бы поставить Украине несколько их десятков.

Канцлер Германии Олаф Шольц открыто выступает против поставок Украине ракет Taurus. В МИД страны опровергли его страх перед Кремлем и объяснили такую позицию угрозой дестабилизации перед выборами. Директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в комментарии LIGA.net объяснил, почему это оружие так нужно ВСУ.

Эксперт рассказал, что Taurus имеет тандемную бетонобойную боевую часть весом 480 килограммов. Первая ее часть пробивает бетон, после чего в пробоину входит основная часть и взрывается изнутри. Это наносит мощное разрушение.

Фото ракеты типа Taurus Фото: Defence Express

"Объект буквально разносится. Вот главное, что отличает Taurus от британских и французских похожих Storm Shadow и SCALP-EG, которые нам уже дают", — подчеркнул он.

Рябых отметил, что в максимальной версии ракета Taurus способна пролететь до 580 километров, а Storm Shadow и SCALP-EG — до 450-480 километров. В других версиях дальность полета всех трех типов ракет примерно одинакова — 480 километров.

Фото ракеты типа Storm Shadow Фото: Flickr Фото ракеты типа SCALP-EG Фото: the war zone

Эксперт сообщил, что Германия имеет около 120 ракет Taurus в боеспособном состоянии, и еще 240 можно было бы восстановить. По его оценке, несколько десятков ракет немцы могли бы поставить Силам обороны.

Рябых отметил, что именно Taurus были бы способны наносить удары по защищенным объектам и укрепленным бункерам на захваченных территориях. По его словам, едва ли не самой "жирной" целью из всех мог бы стать Крымский мост.

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